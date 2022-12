Rohepealinna 10 miljonist läheb suur osa üritustele ja kampaaniatele

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et rohepealinna projekt ongi ka kommunikatsiooniprojekt. Foto: Andras Kralla

Tallinna eelarvest on tiitlile „Roheline pealinn“ arvestatud 10 miljonit, mis hõlmab suuresti sündmusi ja turundust. Roheinvesteeringud tulevad linna eelarve teiste ridade tagant.

Rohepealinna eelarve on veel linnavolikogul kinnitamata, kuid suures osas paigas. Nõnda jagas Euroopa roheline pealinn 2023 juht Krista Kampus, kuidas jaguneb see kümme miljonit, mis on kavandatud rohepealinnale.

