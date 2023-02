Paul Künnap: Soomes valmis trammiliin enne tähtaega. Õpime neilt

Advokaadibüroo Sorainen partner Paul Künnap Foto: Erakogu

Rööpa-Jokkeri trammiliini valmimine pool aastat enne tähtaega ja tõenäoliselt ka plaanitust odavamalt näitab, et alliansi lepingumudeli võiks ka Eestis lõpuks kasutusse võtta, kirjutab advokaadibüroo Sorainen partner Paul Künnap.

Espoost on sel talvel saanud trammilinn. Valminud on Rööpa-Jokkeri (soome keeles kõlab see paremini) kiirtrammiliin, millega saab sõita ühest Helsingi otsast – Idakeskuse Tallinna väljakult – teisel pool Helsingit asuvasse tulevasse Talsinki tunneli Keeglineeme peatusse. Kokku 25kilomeetrine liin läbib hulga planeerimise, projekteerimise ja ehitamise seisukohalt kõige keerulisemaid tiheasustusalasid. Võrdluseks: Tallinna arenduskavades juba 1970ndatest virvendanud Lasnamäele viiva kiirtrammiliini pikkuseks jääks ilmselt natuke vähem kui 10 kilomeetrit.