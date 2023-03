Peeter Saks: valitsus, ära unusta PPPd

Piret Hartman: eelarvetasakaaluks on nelja aastaga vaja kärpida 750 miljonit

Eilne rahandusministeeriumi ülevaade näitas, et nelja aasta jooksul on vaja kärpida 750 miljonit eurot, et jõuda riigieelarvega tasakaalu, rääkis sotsiaaldemokraatide läbirääkimiste delegatsiooni liige Piret Hartman.