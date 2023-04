Argo Iin: vajame rohepöördeks eneseregulatsiooni, mitte plaanimajandust

Argo Iin Foto: Erakogu

Rohepööret ei saa korraldada plaanimajanduslikult, vaid ühiskondlik ja majanduslik korraldus tuleb muuta selliseks, et rohepöörde eesmärgid saavutatakse eneseregulatsiooni abil, kirjutab Argo Iin arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Viimasel ajal on Eestis taas tekkinud suurem arutelu Euroopa Liidu rohepöörde üle ning Eesti riigi tegevustest ja otsustest sel teemal. Ikka ja jälle tekib küsimus, et mis on Euroopa Liidu rohepoliitika põhieesmärk.