Enn Listra: pankade kasumid on ideoloogia tõmbetuules

Iga samm, mis meie ja ülejäänud maailma vahele seina ehitada aitab, mõjub kahjulikult meie kõigi toimetulekule, kirjutab TalTechi emeriitprofessor Enn Listra. Foto: Erakogu

Pankade omanikutulu erakorraline lisamaksustamine muudaks meie ühiskonna olemust. Väikesed, heade kavatsustega tehtud ja näiliselt süütud sammud võivad kuhjudes suurte probleemideni viia, kirjutab TalTechi emeriitprofessor Enn Listra.

Pankade kasumid on kõrged ning teinud just hiljuti erakorraliselt järsu hüppe. Olulisel määral on selle taga tõusnud intressimäärad, mis Baltikumis veel eriti kõrged. See ei tähenda aga, et erakorralise omanikutulu kallale minek oleks õigustatud. Ka ajutise lisamaksustamise ilustava sildi taha peidetult mitte.