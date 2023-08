Erki Katkosild: kas see ongi Estateguru lõpu algus ehk millele ma soovisin tähelepanu juhtida

Estateguru probleemsete laenude osakaal on mitmel turul väga suur, ettevõtte äriplaan soosib kasumi kasvu investorite arvelt ning küsitav on ka laenulepingute juriidiline kehtivus, kirjutab ettevõtja ja Estateguru laenuvõtja Erki Katkosild.

Kas see ongi Estateguru lõpu algus, kus ettevõtte professionaalne analüütikute tiim oskab probleemides süüdistada ainult laenuvõtjaid ning võlahaldustiim on tagatisvara sissenõudmisel jõuetu? Äripäevas artiklis "Estateguru investorite laenuraha närib mitu muret korraga" avaldatud minupoolse kriitika mõte oli juhtida tähelepanu ettevõttes järjest kogunevatele probleemidele. Muud küsimused on juba kohtus lahendamisel.