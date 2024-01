Jüri Järvis: kehtestame teede ja liinide äärsetele puistutele küpsuskõrguse

“Metsaseadusega või sellest tuleneva õigusaktiga tuleks kehtestada metsamaal elektriliinide, teede ja raudteede äärsetes puistutes küpsuskõrgus. See mõiste tähendab, et kui puud on kasvanud nii kõrgeks, et need kukkudes ulatuksid elektriliinini, teeni või raudteeni, siis on need saavutanud küpsuskõrguse ja need võib raiuda lageraiega,” pakub välja Jüri Järvis. Foto: Erakogu