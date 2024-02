Johan Nestor: kasvanud riskide tõttu teevad välisinvestorid ruumi kohalikele

“Riskide maandamise nimel on välisinvestorid valmis siinsel turul oma ärihuvidest loobuma, avades kohalikule kapitalile võimaluse nende investeeringute omandamiseks. Sellest võimalusest on kinni haaranud näiteks Kapitel, ostes välja Soome päritolu investorite osaluse Viru Keskuses,” kirjutab Johan Nestor. Foto: Erakogu

Viimase 15 aasta jooksul on Eesti investeeringutes selgelt domineerinud väliskapital. Kas see trend on muutumas, analüüsib KPMG Dealsi tehingunõustaja Johan Nestor.

Alates 2000ndate lõpu majanduskriisist on väliskapitali osatähtsus Eestis järjepidevalt suurenenud. Pärast erakordselt aktiivset investeeringute perioodi aastatel 2020–2022 on Eesti majanduse käekäik ja geopoliitiline olukord muutnud välisinvestorid senisest ettevaatlikumaks. Ettevõtete ühinemiste ja omandamiste (M&A) aktiivsus on langenud ning on märke välisinvestorite väljumisest siinselt turult.