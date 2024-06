Indrek Lepik: kui palju maksab raketirünnak Rakvere pihta?

“Sõna “laskemoon” manab kõigepealt silme ette vajaduse käsirelvade padrunite järele, kuid miljardite taga on palju põhimõttelisem valikukoht: Eesti kas sunnib end rünnaku korral sõdima omaenda pinnal või ta suunab põhilise sõjategevuse Venemaale,“ kirjutab Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik. Foto: Liis Treimann

Eestil on valida, kas me oleme rünnaku korral sunnitud sõdima omaenda pinnal või suudame hävitada vaenlase territooriumile jäävad üksused ja taristu. Ja nüüd küsigem: mitu miljardit eurot on liiga palju selleks, et vältida vajadust näiteks Rakvere linn nullist uuesti üles ehitada, kirjutab Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Riigikaitsele kulutamine on tänamatu ülesanne – tõeline edu seisneb selles, kui kalli hinnaga ostetud relvi pole üldse vaja.