Tagasi 02.08.24, 06:00 Minister Hartman: sobiv aeg Eesti Posti IPOks ei ole veel käes Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE) kirjutab vastuseks Äripäeva juhtkirjale, et tema juhitav ministeerium küll analüüsib Eesti Posti börsi kaudu erastamist, kuid see ei juhtu enne 2026. aastat.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE). Foto: Liis Treimann

Eesti Postil kui ettevõttel on suur potentsiaal, kuid lisaks äriliste võimaluste edasiarendamisele, on riigi seisukohalt kõige olulisem viia ellu avalikke teenuseid. Selleks on universaalse postiteenuse osutamine järjepidevalt, kvaliteetselt ja taskukohase tasu eest.

Olen rahul ettevõtte olemasolevate tulemustega. 1. augusti seisuga oli Eesti Postil 44 postkontorit, 368 pakiautomaati ja 50 postipunkti. Maapiirkonnas osutatakse teenust ka personaalse postiteenuse kaudu. Mul on hea meel, et ettevõte on rakendanud strateegiat, mis võimaldab täita riigile seatud kohustusi.

Ja viimane on regionaalse arengu seisukohalt ülioluline. Eesti Posti nõukogu toimib läbipaistvalt ja efektiivselt. See koosneb laia kompetentsi pagasiga ekspertidest, kelle juhtimisel on ettevõte oluliselt laienenud ja arenenud.

Loomulikult võime öelda, et teatud regionaalsete aspektide koha pealt on ehk muudatused olnud valusalt tuntavad, kuid samas on rakendatud ka alternatiive, mis toimivad, kuid kindlasti vajavad harjumist.

Tunnustan ka Eesti Posti kaubamärgi Omniva julgeid samme nii rahvusvahelistele turgudele sisenemise kui ka innovatsiooni juurutamise eest – näiteks posti külmkastid ja uuenduslikud juurdepääsupunktid.

Kaalume võimalusi

