Tagasi 05.08.24, 14:15 Viljar Kähari: krüptoettevõtted peavad usalduse taastamise nimel pingutama – ja pingutavadki! FTX ja teised halvad näited sündisid hoolimatusest ja ahnusest, mitte krüptovaldkonna olemuse tõttu. Usaldusväärsetel tegijatel on praeguses olukorras tähtis panustada ka üldsuse harimisse ning sektori maine taastamisse, kirjutab krüptoettevõtte Kriptomat vastavuskontrolli juht ja Eesti Digivara Liidu juhatuse liige Viljar Kähari.

Foto: Erakogu

Viimastel aastatel on krüptoturgu raputanud üksikud, kuid suurt meediatähelepanu pälvinud juhtumid, mis on muutnud tarbijad ettevaatlikuks ja asetanud vastutustundlikud platvormid keerulisse olukorda. Lisaks kasvule ja kiirete muutustega sammu pidamisele peavad need platvormid tegelema ka teiste hooletu tegevuse tagajärgede likvideerimise ning avalikkuse usalduse taastamisega.

