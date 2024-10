Tagasi 24.10.24, 06:00 Investor: ainus suund, kuhu tasub raha paigutada Kasvuettevõtete edulugu saab jätkuda, kui hakkame lõpuks innovatsiooni investeerima, kirjutab investor Madis Müür.

Madis Müür. Foto: Liis Treimann

Eesti majandus on langenud juba kümme kvartalit ja eksport on 2022. aasta tasemega võrreldes suurusjärgus 15% langenud, oleme ilmselge probleemi ees. Lahenduseks pakutakse üksmeelselt innovatsiooni ja kõrgema lisandväärtusega toodete eksporti ning siin peitubki pudelikael ning ka võimalus. Nimelt innovatsiooni investeerimine on väljaspool tarkvara küllaltki väheseks ja üksikuteks näideteks vajunud.

