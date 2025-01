Amsterdami börsil peitub varjatud pärl

Euroopa Liit investeerib aktiivselt siinsesse kiibitööstusesse, et see Ameerika Ühendriikide omale kannule jõuaks, Euroopa Parlamendi liikme Andrus Ansipi sõnul võidab rahasüstidest nii mõnigi siinne, aga ka New Yorgi börsil noteeritud tehnoloogiafirma.