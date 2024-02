Ansip kiibiaktsiate odavnemist ei usu: Euroopa tõukab konkurendid Nvidia kannule

Analüüs: töötajate arvu kahanemine näitab kriisi jaekaubanduses

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv märkis hommikuprogrammi intervjuus, et viimased kolm kvartalit on jaekaubanduses töötajate arv kahanenud ning marginaalid on olematud.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv märkis hommikuprogrammi intervjuus, et viimased kolm kvartalit on jaekaubanduses töötajate arv kahanenud ning marginaalid on olematud.