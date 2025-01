Tagasi 14.01.25, 17:35 Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Trumpi oodates Trumpi meeskond alles töötab välja oma strateegiat ja seetõttu ei maksaks ühtegi juttu veel võtta lõplikuna, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma Ukraina sõja majandusblogi 42. sissekandes.

“Ükskõik, mida me praegu ei ennusta, võime eksida,” kirjutab vaatleja Raivo Vare. Me ei tea, millised teod saavad olema president Trumpi sõnade taga. Foto: AP/Scanpix

Hirmuäratava kiirusega läheneb Ukrainas Venemaa vallandatud agressioonisõja alguse kolmas aastapäev. Ukraina on seni kangelaslikult vastu pannud, kuid olukord rinnetel ei näita olulisi paranemise märke. Kogu maailm hoiab hinge kinni ja mõistatab, mida ja kuidas hakkab tegema ametisse astuv president Donald Trump.

Tema lahkuv eelkäija Joe Biden on lõpuks ärganud. Viimasel hetkel pakutava sõjalise abi ja äsja karmistatud sanktsioonide abil, millele on lisa kaalumas ka Euroopa, püütakse nõrgestada Kremli sõjamasina toitekanaleid ja luua Trumpile vähemalt tugevamaid positsioone, enne kui saabuvad tema lubatud läbirääkimised Vene liidri Vladimir Putiniga.

Trumpi soolo

Trump lubas teadupärast enne valimisi suure suuga, kuid detaile pakkumata, et lõpetab sõja Ukrainas ühe päevaga. Nüüd, asjasse süvenedes ja arvestades reaalset olukorda, on ta oma sõnu sööma asunud ja andnud teada, et püüab seda teha sajakonna päevaga.

Argumentideks on seejuures inimkaotuste kohene lõpetamine ja see, et iseenesest temaga heades suhetes (sic!) olev Putin ei ole oma algatatud sõja eesmärke saavutanud. Oma eriesindajaks Ukraina ja Venemaa küsimustes on ta määranud erukindral Keith Kelloggi, kes, nagu ka tema valitud mõjukas rahvusliku julgeoleku nõunik kongresmen Mike Waltz, ei vaja oma ametipostile kinnitamist ka kongressis, mis võimaldab neil juba praegu esineda oma tulevase ameti kontekstis usutavamana.

Sellegipoolest on nende antavad signaalid veel sama vastuolulised, nagu nende presidendist patroonil, ja mingeid põhjapanevaid järeldusi veel teha ei tasu. Trumpi meeskond alles töötab välja oma strateegiat ja seetõttu ei maksaks ühtegi juttu veel võtta lõplikuna, vaid pigem erinevate arutatavate variantide kajastusena.

Seda enam, et Trumpi ootamatud jõulised passaažid NATO, tariifisõja ning eriti Kanada, Panama ja Gröönimaa osas on veelgi kasvatanud segadust maailmas nii liitlaste kui ka oponentide ridades. See ilmselt ongi Trumpi taotlus – külvata segadust ja ebakindlust, mida asuda siis agressiivselt lahti harutama ja lahendama.