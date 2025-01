Tagasi 24.01.25, 12:30 Tiia Vissak: lisame (üli)kooli ainekavadesse kohanemisõpetuse Meie haridussüsteemi oleks vaja kohanemisõpet, et oleks julgust vaielda ja mõelda “kastist välja”, mis annab eeldused uuteks lahendusteks, edulugudeks ja seega majanduskasvuks, kirjutab Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse kaasprofessor Tiia Vissak arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Tiia Vissak. Foto: Tartu Ülikool/Erakogu

Me elame digi- ja rohepöörde ning suurte kliima-, majandus- ja geopoliitiliste muutuste ajastul. Praegust aega on kutsutud ka VUCA ajastuks (tulnud inglisekeelsetest sõnadest volatile, uncertain, complex ja ambiguous ehk volatiilne / pidevalt muutuv, ebakindel, keeruline ja ebamäärane).

See tähendab, et vanad mallid ei pruugi enam töötada, sest väliskeskkond on pidevas muutumises ja seetõttu on raske ette ennustada, milline lahendus on mingil hetkel ja mingi konkreetse probleemi puhul kasulik või kahjulik. Seega tuleb nii ettevõtluses kui muudes eluvaldkondades pidevalt uute oludega kohaneda. Aga ka see ei garanteeri edu.

Kas kooliprogrammid või ülikoolide ainekavad aitavad praegu piisavalt uute oludega kohaneda?

Kui kohati hinnatakse eelkõige faktide pähe õppimist või väidetakse, et mõnele küsimusele on vaid üks ainuõige lahendus (ma ei räägi siin matemaatika vmt valemitest või mõnest üldteada faktist), siis see ei aita tingimata kohanemisoskuse arenemisele kaasa.

Samuti pole kasulik süvendada õppijate usku muinasjuttudesse, sest tegelikult ei saa alati kõige töökam või kuulekam töötaja (või kõige parematele hinnetele õppija) kõige kõrgemat ametikohta. Iga printsess ei leia oma printsi ja iga kuri nõid või kuningas ei saa õiglast karistust.

Samamoodi ei õnnestu ühelgi ettevõttel pidevalt iga tehing või investeering ja iga aasta ei too alati käibekasvu ja kasumit, sest iga (välis)turg ei oota igat toodet või teenust avasüli. Edu võib sõltuda ka õnnelikust juhusest, tutvustest, õigest ajastusest või muudest kohati ootamatutest teguritest, samas kui ebaedu või ebaõnn võib tabada ka igati korralikke ja tublisid inimesi või ettevõtteid.

Muna võib olla targem kui kana

Mida sellest järeldada? Rohkem tuleks julgustada vastu vaidlemist, nii-öelda kastist välja mõtlemist ja erinevate lahenduste katsetamist (eriti kui võimalik kahju on väike), väliskeskkonna muutustega leppimist (kui need on paratamatud) või nendele reageerimist, ebaõnnestumistest õppimist (selle asemel et ebaõnnestujaid elu lõpuni kritiseerida) ja nendega toime tulemist, vajadusel ka uuesti nullist alustamist ja teistelt abi otsimist.

Vähem tuleks peale sundida seni aeg-ajalt hästi toiminud malle ehk näiteks vormistusnõuetest kinni pidamist, kohal käimist (eriti ülikoolis) ja hierarhia austamist (kui sõjavägi välja jätta), sest head mõtted võivad tekkida ka õppijal ehk VUCA ajastul võib mõnikord muna kanast targemaks osutuda.