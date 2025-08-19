Äripäev
BMW suurim luksusmaastur X7 on parim kõiges

BMW on luksusmaastur X7 mudeliga suutnud tõestada, et kõikide heade omaduste ühendamine ühte autosse on võimalik: X7 on olemuselt ülimalt luksuslik ja suur, kuid samas üllatavalt sportliku juhitavusega ja kiire. Lisaks on tegemist autoga, mis hoolimata kõigest eeltoodust suudab omanikku üllatada väikese kütusekuluga.
Luksusmaastur BMW X7 paistab silma. Sõna otseses mõttes.
  • Luksusmaastur BMW X7 paistab silma. Sõna otseses mõttes.
  • Foto: BMW

Suur, võimekas, sportlik ja mugav

X7st rääkimist tasubki alustada just suurusest – tegemist on ligi 5,2 meetrit pika, 2218 mm laia ning 1835 mm kõrge autoga, mis suudab ostja eelistustest lähtuvalt mahutada kas 6 või 7 reisijat. Nimelt pakub X7 teine istmerida standardvarustuses istekohti kolmele reisijale, kuid soovi korral saab kolmekohalise istmerea asemel tellida kaks mugavamat individuaalset istet. Viimane ehk kolmas istmerida on kahe istekohaga ja loomulikult samuti väga mugav.
Soovi korral saab keskmise kolm inimest mahutava istmerea asendada kahe komfortistmega.
  • Soovi korral saab keskmise kolm inimest mahutava istmerea asendada kahe komfortistmega.
  • Foto: BMW
Pagasiruum on auto suurusele vastavalt mahukas, mahutades 750 liitrit pagasit. Suurte esemete vedamisel saab tagaistmeid allaklappides pagasiruumi mahtu suurendada aga lausa 2120 liitrini.
Kui lisaks autosse pakitavale kandamile tekib soov reisile kaasa võtta näiteks kas haagissuvila või lausa jaht, tuleb omanikule appi X7 võime vedada kuni 3,5-tonnist haagist.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kõigi X7 mudelite sõidu teeb mugavaks adaptiivne reguleeritava kõrgusega õhkvedrustus, mis silub nii võimalikud teekonarused kui aitab autot seadistada kas maanteesõidu või künkliku maastikusõidu tarvis. Samuti paistab X7, osaliselt just tänu erakordsele õhkvedrustusele, oma klassis silma sportliku ja nauditava sõidukogemuse poolest.

Nobe ja vähese isuga

Sealjuures on kõik X7-seeria autod heade kiirusomadustega. Luksusmaasturi suutlikkuse parimaks näiteks selles vallas on mudelivaliku tipus asuv X7 M60i xDrive´i, mille kapoti all paiknev 4,4-liitrine V8 arendab võimsust 390 kW (530 hj) ning pakub kasutamiseks pöördemomenti 750 Nm. Kuna tegemist on kerghübriidiga, kiirendab X7 M60i xDrive bensiini- ja elektrimootori ühistöös 7-kohalise linnamaasturi kiiruseni 100 km/h kõigest 4,7 sekundiga.
Ökonoomseimat sõitu pakub Eestis suurimat müügiedu omav X7 xDrive40d, mille 3-liitrine 250 kW (340 hj) diiselmootor ja 48V hübriidtehnoloogia abil kombineeritud elektrimootor tagavad WLTP kohaselt keskmise kütusekulu 7,6-8,7 liitrit sajale kilomeetrile. Sealjuures on X7 ökonoomseim versioon silmnähtavalt väle, saavutades paigalt 100 km/h 5,9 sekundiga ning olles võimeline sõitma kuni 243 km/h.

Rikkaliku varustusega

X7 rikkalikust standardvarustusest leiame muuhulgas nii elektriliselt reguleeritavad mälufunktsiooniga komfortistmed, mitmekihilised mürasummutavad aknad, vaikselt sulguvad (nii-öelda soft close ) uksed, neljatsoonilise automaatse kliimaseadme, võtmeta sisenemise, adaptiivsed LED-tuled, 360-kraadise kaamera, panoraam katuseluugi kui nutiseadme juhtmevaba laadimise. Samuti kuulub X7 standardvarustusse Harman/Kardon Hi-Fi Surround helisüsteem, mille 16 kõlarit ja digitaalne 9 kanaliga võimendi tagavad 464 W koguvõimsuse juures nauditava muusikaelamuse nii klassikalise muusika austajatele kui neile, kellele meeldib reisi ajal kuulata basskõlareid raputavaid moodsamaid muusikapalu.
X7 salongi mugavus ja viimistluskvaliteet tagavad parima võimaliku sõiduelamuse.
  • X7 salongi mugavus ja viimistluskvaliteet tagavad parima võimaliku sõiduelamuse.
  • Foto: BMW
BMW X7 iDrive info- ja meelelahutussüsteemi saab juhtida armatuurlaua ülaossa paigutatud kaarja 14,9-tollise puuteekraani abil. Lisaks saab auto menüüs surfata keskkonsoolil asuvat suurt iDrive-nuppu kasutades või viipejuhtimise teel.
Standardvarustusena tuleb X7 mudelitel kaasa BMW Live Cockpit Professional pakett koos esiklaasile kuvatava sõiduinfoga, suurt autot aitab parkida Professional parkimisassistent.

Hinnast ligi 30 tuhat maha!

Kuigi sõiduki hind sõltub nii mootorist kui lisavarustusest, saab sisuliselt täisvarustusega X7 xDrive40d hetkel soetada ligi 30 tuhat eurot soodsamalt - varasemalt 135 tuhat eurot maksva auto hind jääb kampaania raames nii 105 000 euro juurde. Bensiinimootoriga X7 xDrive40i hind jääb samasse suurusjärku, olles diiselmootoriga versioonist 1300 eurot kõrgem. Hinnad on käibemaksuga ega sisalda auto registreerimistasu.
Kampaaniahinnad kehtivad oktoobrikuu lõpuni.

