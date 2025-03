ST Sisuturundus 12.03.25, 13:00

Idufirmadesse investeerimine on suure riskipotentsiaaliga ja investoritel tasuks teada valdkonda, kuhu investeerima hakatakse, rääkis vandeadvokaat Taavi Kõiv. “See on nagu kasiinomäng – tasub arvestada, et seda raha enam ei näe.”