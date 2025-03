Kunnar Kukk: suurema majanduskasvu tooks ekspertide valitsus

Ekspertide arv Eesti valitsustes ajas kahaneb, mis on murettekitav, kui vaadata rahvusvahelist teaduskirjandust. Nimelt on ekspertidest poliitikute ja ametnike mõju majandusedule märkimisväärne.

Teadus kinnitab

Juba enam kui veerandsada aastat tagasi, aastal 1999, leidsid Peter Evans ja James Rauch oma 35 riiki hõlmavas uuringus, et kõrgema ekspertiisiga ametnikkond korreleerub keskmiselt 1-2% võrra kõrgema SKP kasvuga aastas. Despina Alexiadou näitas 2016. aastal, et rahandusministrid, kellel on erialane ekspertiis, suudavad tõhusamalt juhtida eelarvepoliitikat ja vähendada eelarvedefitsiiti keskmiselt 1,2% võrra.

Torun Dewan ja David Myatt leidsid 2010, et ekspertide juhitud ministeeriumid teevad keskmiselt 20% vähem poliitikakujundamise vigu, mis omakorda tähendab tõhusamat ressursikasutust. Mark Hallerbergi ja Joachim Wehneri 2013. aasta uuringu kohaselt on majanduskriisidest väljatulek keskmiselt 9 kuud kiirem riikides, kus majandus- ja rahandusministeeriumide juhid omavad erialast ekspertiisi.

Mitte-eksperdist minister teeb tõenäoliselt rohkem ebapädevaid otsuseid. Kui minister valdkonda ei tunne, siis on suurem tõenäosus, et otsus ei ole paljusid aspekte arvestav ega suuda esitada kõiki vajalikke kriitilisi küsimusi. Nii taastoodame bürokraatiat, sest rohkemaid otsuseid on vaja korrigeerida.

Arjen Boin ja Paul ’t Hart näitasid 2003, et kriisiolukorrades on ekspertide juhitud ministeeriumid kriisi ohjamisel keskmiselt 30% tõhusamad kui puhtalt poliitilise taustaga juhitud institutsioonid. See viitab, et teatud valdkondades – eriti tehnilisemates ja kriitilisemates (energeetika, kaitse, haridus, tervishoid) – on ekspertiisi olemasolu otsustava tähtsusega.

Kui lugeda kokku kriisid alates 2020. aastast, siis ühest kriisist teise me viimased viis aastat olemegi sõitnud. Koroonakriisi tipu ajal ametis olnud sotsiaalminister ning seejärel tervise- ja tööminister paraku polnud ekspert. Haridusministril, vastupidi, oli taust olemas.

Daniele Caramani 2017. aasta analüüs näitas, et parim tulemus saavutatakse nn hübriidmudeliga, kus on tagatud nii poliitiline legitiimsus kui ka tehniline kompetents. Tema järeldustel toimivad parimate näitajatega valitsused, kus ekspertide osakaal on 40–60% vahel, mis on oluliselt kõrgem Eesti viimase valitsuse 20% tasemest. See tähendaks, et 14 ministrist 6–9 oleks varasemalt valdkonna eksperdid.