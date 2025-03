Tagasi 15.03.25, 16:00 Pavel Chalvita: juurutaks kõnede jagamise Suhtlusrakendused tuleks tehnilise lahendusega viia uuele tasemele, kirjutab Pavel Chalvita arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Telefone võiks saada kõne ajal ühendada, pakub Eduka Eesti kaasautor. Foto: Andres Haabu

Kujutlege rakendust, mis hakkab kõnesid ühest seadmest teise suunama sõrmega libistamise teel sel hetkel, kui teine seade on kõrval! Mõlemal kasutajal peaks olema rakendus lahti. Nii võiks talitada suhtlemisrakendus, mis oleks nagu messenger, ainus erinevus on, et ühendus leiaks aset helistamisel.

Kui näiteks inimene helistab sõbrale ning tuleb välja, et tema kõrval on tuttav, kellega ta tahaks suhelda, ei ole vaja eraldi helistada, vaid piisab telefoni kõrvale panekust ning libistades sõrmega mööda ekraani teise telefoni suunas. Teises seadmes tuleb soov kinnitada, kõne vastu võtta ning saabki edasi suhelda teise telefoniga.

Käesoleva ideega üritasin leida tiimi häkatoni jaoks kolm aastat tagasi ning mulle öeldi, et see pole veel tehnoloogiliselt võimalik. Loodetavasti nüüd saab. Küsimus seisnes kahe telefoni vahelises suhtluses.

Ma ei saa ütelda, kuidas see tarkvara või kood peaks toimima, pakun vaid idee. Kindlasti on vajalik mingi suhtlusrakenduse pikendus, mis aktiveerib NFC signaalid (mis omakorda toimib päästikuna). Ehk pole operatsioonisüsteemi muutmist vajagi.

Olen kuulnud, et teoreetiliselt on võimalik luua suhtlus kaardilugejaga, kuid küsimus on tarkvara keerukuses ning huvis antud lahenduse vastu. Loodan, et idee meeldib ja leiab rakendust.

Ise kindlasti kasutaks seda.