Tauno Tuisk: juustunoaga nüsimine meid enam edasi ei aita

Riiklikud toetused. Kui palju neid on? Sadu? Tuhandeid? Sotsiaalsed, haridus-, ettevõtlus-, keskkonnaalased toetused jne. Kui palju raha kulub menetlemisele ning milline on tegelik mõju saajale, andjale ja ühiskonnale?

Toetuste süsteem vajab läbivalgustust, ühtlustamist ja standardiseerimist. Peamine küsimus: milline on toetuse kasu? Kui ei osata vastata, võib selle lõpetada.

Maksusüsteem. Palju on räägitud personaalsest riigist. Mida see tähendab? Personaalse riigi loomisel võiks ka maksusüsteemile otsa vaadata ja küsida: mis on meie maksusüsteemi eesmärk?

Täna võib üldistatult vastata: maksude kogumine, et riiki üleval pidada. Minu ettepanek on see eesmärk ümber sõnastada. Uueks eesmärgiks on maksusüsteemi kaasabil suurendada iga kodaniku, ettevõtte ja riigi terviklikku arengut.

Riigil on kuhjade viisi andmeid. Nende pinnalt oleks võimalik disainida personaalsem maksusüsteem, mis võtab arvesse kodanike ja ettevõtete õiguskuulekust, ohutut ja tervislikku elustiili, haridust, maksukuulekust jms. Lihtsustatumalt: mida eeskujulikum kodanik, seda väiksem maksukoormus. Mida väiksem maksukoormus, seda rohkem jääb raha inimestele ja ettevõttele kätte.

Mida rohkem on inimestel ja ettevõtetel rahalisi vahendeid, seda rohkem suunatakse neid vahendeid tagasi majandusse. Mida rohkem raha liigub majandusse, seda rohkem tekib riigile maksutulu. Kõik võidavad.

Kas eksamite aeg on möödas? Üldhariduskoolide eksamite ettevalmistamine, läbiviimine ja hindamine maksab miljoneid. Kas seda ikka on sellisel kujul tarviline teostada?

Kas saaksime üldhariduskoolide õppetegevuse ja õpilaste hindamised üle vaadata ning loobuda põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamitest? Mida need lõpueksamite hinded tegelikult näitavad? Pigem võiks hindamine edaspidi olla korraldatud jooksvalt, et iga õpilane näeks ja teaks, kus maal ta parasjagu oma õpiteel asub.