Advokaat: töötajate ülemeelitamise piirangud viivad järjest sagedamini kohtusse

Varem on konkurentsiõigus keskendunud toodete ja teenuste hindadele ja kättesaadavusele, nüüd aga on nii meil kui ka mujal hakatud pöörama tähelepanu tööandjatevahelistele kokkulepetele, millega näiteks fikseeritakse palgatasemed või piiratakse töötajate ülemeelitamist, kirjutab advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co konkurentsiõiguse, kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel.