Tagasi 01.07.25, 13:21 Kaspar Oja: kuidas elektri hinna ülehindamine inflatsiooni võimendas Elektri hinnatõusu omaaegne ülehindamine statistikas on märgatavalt paisutanud Eesti hinnataseme numbreid, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja keskpanga blogis.

“Elektri hinna ülehindamine võimendas märkimisväärselt 2022. aasta inflatsiooni. Hinnatõus oli tookord väga kiire, kuid ühegi kuu arvestuses see modelleeritud andmete põhjal 25%ni siiski ei jõudnud,” kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Foto: Liis Treimann

2022. aasta juulis kirjutasin esmakordselt avalikult sellest, et tarbijahinnaindeksi elektri hinna statistikaga näib olevat midagi valesti . Nüüd, kui sellest on möödas pea kolm aastat, on hea vaadata tagasi, kuidas elektri hinna ülehindamine on statistikat mõjutanud.

Kasutasime arvutamiseks erinevaid avalikke elektri hinna andmeallikaid, nagu Eurostatis avaldatavad andmed lõppkasutajatele müüdud elektri hinna kohta ja elektribörsi aegread. Lõpptarbijatele müüdud elektri hind peaks olema kõige täpsem andmeallikas elektri tarbijahinna kohta. Nende andmete probleemiks on aga hõre sagedus – andmed on vaid poolaasta keskmise kohta ja avaldamise viitaeg on pikk. Näiteks praeguseks on teada 2024. aasta teise poole andmed.

Hinnates seost Eurostati elektrihinnataseme andmete ja elektri börsihinna vahel, saame aga tekitada kuise elektri tarbijahinna aegrea, mida võrrelda tarbijahinnaindeksis kasutatava aegreaga. Edasises analüüsis on kasutatud nn reaalaja andmeid. Teisisõnu: mudelite hindamiseks ja simulatsiooniks on kasutatud vaid neid andmeid, mis olid vaadeldava andmepunkti avaldamise ajaks avalikud.

Kui palju siis?

Hinnaandmete modelleerimine kinnitas kahtlust, et millalgi 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses tekkis elektri tarbijahinna statistikas probleem. Samas on näha ka seda, et alates 2024. aastast on ametlik aegrida käitunud sarnaselt modelleeritud andmetega. See tähendab, et probleemid tekkisid andmetesse juba aastate eest ja need ei ole viimasel ajal enam vähemalt süvenenud.