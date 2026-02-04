Advokaadid: mis juhtus advokaadiga suhtlemise konfidentsiaalsusega?
Kas advokaadile usaldatud info jääb uue konkurentsijärelevalvemenetlusega salajaseks? Jah, aga kõige kindlamalt siis, kui oma õigusi teada ja neid aktiivselt kaitsta, kirjutavad Martin Mäesalu ja Miikael Tuus advokaadibüroost Ellex Raidla.
Venemaa äriühingud ja oligarhid on asunud Euroopa Liidu liikmesriikidelt nõudma sanktsioonide eest hüvitist. Kohtuvaidlused tõotavad tulla keerulised ning avaldada mõju riikide motivatsioonile sanktsioone täita, kirjutab advokaadibüroo Ellex Raidla rahvusvaheliste sanktsioonide ekspert Marika Kütt.
Ennetav ettevalmistus ei väldi koidikureidi, kuid aitab tagada, et ettevõte suudab kaitsta oma õigusi ja täita oma kohustusi professionaalselt ja organiseeritult, kirjutab advokaadibüroo Tegos vandeadvokaat Gerda Grauberg.
Mullu jõustunud konkurentsiseaduses on lahtiseid otsi, mida hakatakse lähiaastatel kohtutes selgeks vaidlema, kuid advokaat soovitab ettevõtjatel juba praegu läbi mõelda, kuidas käituda, kui ametnikud firma kontorisse tulevad.