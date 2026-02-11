11.02.26, 06:00 Tarmo Ulla: inimestesse panustamine teenib Eestile liitintressi Eesti on jõudnud kaugele tänu oma inimestele. Järgmine arengusamm sõltub sellest, kas suudame luua ja hoida tingimusi, mis võimaldavad inimestel oma potentsiaali täielikult rakendada, kirjutab Swedbanki juhatuse liige ja eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Loe AI kokkuvõtet

“Nii nagu pikaajaliste investeeringute puhul, toimib ka ühiskonna arengus liitintressi loogika: varajased ja järjepidevad panused inimestesse annavad aja jooksul mitmekordse mõju,” kirjutab Swedbanki juhatuse liige Tarmo Ulla.

Edu ei sünni iseenesest ega vaakumis, vaid eeldab teadlikku panustamist meie järelkasvu arengusse. Just noorte harjumused ja hoiakud kujundavad tuleviku.

Selleks, et ühise jõuna õnnestuda, on vaja tugevat vundamenti, mille loovad koosmõjus tervis, haridus, liikumisharjumused ja rahaline kindlustunne.

Arvamuslugude konkursi Edukas Eesti toetajana kutsub Swedbank üles pakkuma välja ideid, mis vaatavad ühiskonna edu selle kõige olulisemast lähtekohast – inimesest. Ootame mõttearendusi, mis otsivad vastust küsimusele, millised eeldused peavad olema loodud, et inimesed saaksid rakendada oma täit potentsiaali ja viia Eesti järgmise arenguhüppeni.

Kõik algab liikumisest

On öeldud, et tervel inimesel on tuhat soovi, haigel ainult üks. Sama loogika kehtib ka ühiskonna tasandil. Kui inimesed peavad keskenduma igapäevasele toimetulekule, siis jäävad pikaajalised eesmärgid paratamatult tagaplaanile. Kui eeldused on paigas, tekib ruum ettevõtlikkuseks ja innovatsiooniks.