Karl-Eduard Salumäe: miks Äripäev ei küsi enam arvamusplatsi väravas raha

Miks me sellise sammu astusime? Sest usume, et see võiks Äripäevale ja selle arvamusplatsile jõudu juurde anda.

Rohkem rikastavat sisu

Üks mu tuttav meenutas kord, et tal käisid lapsepõlves koju Äripäev ja Kroonika. Tema ema olla põhjendanud, et kui asjast ei kirjuta üks ega teine, siis järelikult pole see tähtis.

Selline vaatenurk on lahe – siiamaani paneb muhelema –, aga ühtlasi haruldane. Ning kui inimestel on valida, milliseid väljaandeid paljudest tellida, siis mina saan küll aru, miks majandusteemadele keskendunud Äripäev ei ole paljude jaoks vähemalt alguses esimene valik. Seda enam, et isegi mitte midagi tellides saab peamised uudised maksumaksja rahastatavast rahvusringhäälingust ikkagi kätte.

Sellele mõtlevad ka inimesed, kes otsustavad, millisele ühele väljaandele oma arvamuslugu pakkuda. ERRi portaali kasuks räägib vaba ligipääs, Delfi ja Postimehe kasuks suur tellijate hulk. Samm muuta Äripäeva arvamusplats tasuta sissepääsetavaks peaks aitama kaasa sellele, et võimalikult paljud mõttearendused ja arutelud, mis kõige paremini just Äripäeva veergudele passivad, siia ka jõuaksid.

Oleme ausad, arvamusartiklid ei ole üldjuhul see sisu, mille tõttu uudisteväljaannet tellitakse. Seda tehakse ikka – üllatus, üllatus – uudiste pärast. Sotsiaalmeedia ajastul on isegi nimekalt autorilt honorari eest saadud lugu raske “müüa“, arvamusi ollakse harjutud raha maksmata saama rohkem, kui lugeda jaksab.

Ent arvamusrubriik toetab ja rikastab väljaande sisu märkimisväärselt. See lisab faktidele avaliku debati. Õigemini, modereeritud ja viimistletud avaliku debati, sest artiklid peavad ilmumiseks läbima arvamustoimetuse kvaliteedikontrolli ja saavad ühtlasi keelelise lihvi.

Erinevates väljaannetes arvamustoimetaja tööd teinuna kinnitan ühtlasi, et kuigi arvamusosas kirjutavad peamiselt kaasautorid, peegeldab see kokkuvõttes ikkagi väljaande käekirja. Teisisõnu, Äripäeva arvamusrubriiki lugedes saab aimu Äripäeva väärtustest ja kvaliteedist.