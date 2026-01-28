Karl-Eduard Salumäe: miks Äripäev ei küsi enam arvamusplatsi väravas raha

Äripäevas ilmunud arvamuslugudele pääseb nüüd tasuta ligi, küll aga tuleb selleks oma andmed jätta. Meie meelest on see aus kaup, millest mõlemad pooled saavad võita, kirjutab arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe.

Äripäeva arvamuslugusid saab nüüd tasuta lugeda, kuid selleks peab andma oma kontaktandmed. Arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe sõnul on tegemist ausa kaubaga, kus mõlemad pooled võidavad. Freemium-formaadis artiklitele pääseb ligi 6 kuuks ja võimalus on ligipääsu pikendada. Muudatus on tehtud eesmärgiga laiendada lugejaskonda ja tuua juurde uusi tellijaid. Kuigi arvamusartiklid pole peamine põhjus väljaande tellimiseks, arvestatakse nende panust väljaande kvaliteedi ja avaliku debati rikastamisel. Muudatus on esialgu eksperiment, kuid seni on kogemus olnud positiivne.

Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe
  • Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe
  • Foto: Andras Kralla
Äripäeva arvamusrubriigis toimus juba mõnda aega tagasi oluline muutus, millest me pole seni avalikult teatanud. Nimelt: kõik Äripäevas ilmuvad arvamuslood on nüüd tasuta kättesaadavad.
Täpsemalt on arvamusartiklid, nende seas Äripäeva juhtkirjad, niinimetatud freemium’id. See tähendab, et lisaks tellijatele saavad neid lugeda ka inimesed, kes vormistavad endale tasuta ligipääsu.
Ligipääs kehtib kuus kuud ning sellega saab lugeda kõiki Äripäevas freemium’ina ilmuvaid artikleid. Pääsu on võimalik ka uuesti vormistada.

Miks me sellise sammu astusime? Sest usume, et see võiks Äripäevale ja selle arvamusplatsile jõudu juurde anda.
Rohkem rikastavat sisu
Üks mu tuttav meenutas kord, et tal käisid lapsepõlves koju Äripäev ja Kroonika. Tema ema olla põhjendanud, et kui asjast ei kirjuta üks ega teine, siis järelikult pole see tähtis.
Selline vaatenurk on lahe – siiamaani paneb muhelema –, aga ühtlasi haruldane. Ning kui inimestel on valida, milliseid väljaandeid paljudest tellida, siis mina saan küll aru, miks majandusteemadele keskendunud Äripäev ei ole paljude jaoks vähemalt alguses esimene valik. Seda enam, et isegi mitte midagi tellides saab peamised uudised maksumaksja rahastatavast rahvusringhäälingust ikkagi kätte.
Sellele mõtlevad ka inimesed, kes otsustavad, millisele ühele väljaandele oma arvamuslugu pakkuda. ERRi portaali kasuks räägib vaba ligipääs, Delfi ja Postimehe kasuks suur tellijate hulk. Samm muuta Äripäeva arvamusplats tasuta sissepääsetavaks peaks aitama kaasa sellele, et võimalikult paljud mõttearendused ja arutelud, mis kõige paremini just Äripäeva veergudele passivad, siia ka jõuaksid.
Oleme ausad, arvamusartiklid ei ole üldjuhul see sisu, mille tõttu uudisteväljaannet tellitakse. Seda tehakse ikka – üllatus, üllatus – uudiste pärast. Sotsiaalmeedia ajastul on isegi nimekalt autorilt honorari eest saadud lugu raske “müüa“, arvamusi ollakse harjutud raha maksmata saama rohkem, kui lugeda jaksab.
Ent arvamusrubriik toetab ja rikastab väljaande sisu märkimisväärselt. See lisab faktidele avaliku debati. Õigemini, modereeritud ja viimistletud avaliku debati, sest artiklid peavad ilmumiseks läbima arvamustoimetuse kvaliteedikontrolli ja saavad ühtlasi keelelise lihvi.
Erinevates väljaannetes arvamustoimetaja tööd teinuna kinnitan ühtlasi, et kuigi arvamusosas kirjutavad peamiselt kaasautorid, peegeldab see kokkuvõttes ikkagi väljaande käekirja. Teisisõnu, Äripäeva arvamusrubriiki lugedes saab aimu Äripäeva väärtustest ja kvaliteedist.

Meie meelest aus kaup
Mis toobki mind veel ühe põhjuse juurde, miks me freemium’ite manu läksime. Ilma keerutamata: me loodame, et see toob Äripäeva n-ö orbiidile uusi lugejaid, kellest osa hakkab ühel hetkel meie tellijaks. Nagu ettevõtluses suurepäraselt teatakse, siis lõppude lõpuks peavad „numbrid kokku tulema“.
Tasuta ligipääsu vormistamiseks tuleb jätta enda kontaktandmed. Äripäev kasutab neid pakkumiste tegemiseks. Leiame, et see on ligipääsu eest aus kaup.
Soovin veel rõhutada, et arvamussisu tasuta ligipääsetavaks muutmine on esialgu eksperiment. Senine kogemus on olnud julgustav – inimesed vormistavad pääsusid usinalt, neil paistab meie pakutava sisu vastu huvi olevat. Kuid see ei tähenda, et see otsus on kivisse raiutud. Esialgu ei paista küll kuskilt põhjust seda kahetsema hakata. Saame näha, milliseks selle mõju Äripäeva nähtavusele jm pikemas plaanis kujuneb.
Mida Äripäeva arvamusosast leiab? Lisaks klassikalistele arvamuslugudele ja juhtkirjadele – mis on siiski Äripäeva nägu, nagu ennist märgitud – näiteks arvamuskonkursile Edukas Eesti esitatud töid (muide, konkurss on avatud, soovitan tutvuda). Hiljuti viisime taas läbi ka traditsiooniks muutunud Äripäeva arvamusliidrite küsitluse.
Head avastamist!
