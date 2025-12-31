Hella Riisalu: petturitega tuleb võidelda paberi peal ja mitmes keeles
Tähtis info peab jõudma kohale kõigis keeltes, mida kohalikud räägivad. Praegu satuvad näiteks muukeelsed lihtsamini petturite lõksu ja nii kaob miljoneid, kirjutab Hella Riisalu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.
Hoone energiamärgis annab selle kvaliteedist pooliku pildi ega motiveeri ärikinnisvara taset tõstma, sestap võiks mitteeluhoonete puhul võtta kasutusele uue näitaja: hoone kvaliteedimärgise, kirjutab volitatud energiatõhususe spetsialist Mihkel Korpen arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?