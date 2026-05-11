Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,82%316,08
  • OMX Riga−0,26%881,2
  • OMX Tallinn−0,13%2 119,19
  • OMX Vilnius−0,07%1 458,53
  • S&P 5000,84%7 398,93
  • DOW 300,02%49 609,16
  • Nasdaq 1,71%26 247,08
  • FTSE 1000,15%10 248,7
  • Nikkei 225−0,47%62 417,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%86,98
  • OMX Baltic−0,82%316,08
  • OMX Riga−0,26%881,2
  • OMX Tallinn−0,13%2 119,19
  • OMX Vilnius−0,07%1 458,53
  • S&P 5000,84%7 398,93
  • DOW 300,02%49 609,16
  • Nasdaq 1,71%26 247,08
  • FTSE 1000,15%10 248,7
  • Nikkei 225−0,47%62 417,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%86,98
  • ST

Uus suund raamatupidamises toob finantsidesse rohkem selgust

Üha enam ettevõtteid loobub traditsioonilisest majasisesest raamatupidamisest ja eelistab paindlikumat lahendust teenusena sisseostmise näol. Miks see trend on tulnud ning kui edukalt ettevõtted seda praktikas rakendavad, selgitab raamatupidamisettevõtte K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.
Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.
  • Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.
  • Foto: Erakogu
Raamatupidamise sisseostmine on tõepoolest selgelt juurdunud ja kasvav suundumus, mida kinnitab nii teenusepakkujate arvu kui ka klientide pidev suurenemine. Buström märgib, et muutunud on ka ettevõtete mõtteviis: kui varem peeti raamatupidajat ilmtingimata ettevõttesiseks rolliks, siis täna nähakse seda kui tugiteenust, mida on võimalik efektiivselt ja paindlikult sisse osta. Olulist rolli mängib siin digitaliseerimine, mis võimaldab pilvepõhiste lahenduste abil pakkuda teenust asukohast sõltumatult. Kuna trend on püsinud ja süvenenud juba aastaid, ei saa seda pidada ajutiseks nähtuseks.
„Kõige sagedamini viib ettevõtte otsuseni raamatupidamine majast välja viia kuluefektiivsus. Eriti väiksemate mahtude juures ei ole täiskohaga spetsialisti palkamine alati põhjendatud,” räägib Buström. „Lisaks nähakse sisseostetud teenuses võimalust vähendada riske, kuna teenusepakkujal on laiem kompetents ning parem ülevaade seadusemuudatustest. Sama oluline on ka soov keskenduda oma põhitegevusele, jättes finantsarvestuse professionaalide hooleks.”
Praktikas algab üleminek olemasoleva olukorra kaardistamisest. Analüüsitakse seniseid protsesse, kasutatavat tarkvara ja andmete kvaliteeti. Seejärel lepitakse kokku tööjaotus ja vastutusalad ning korraldatakse dokumentide ja andmete üleandmine. Sageli viiakse süsteemid pilvepõhiseks, mis lihtsustab koostööd ja suurendab läbipaistvust. Esimestel kuudel on enamasti koostöö intensiivsem, et tagada sujuv üleminek ja vältida võimalikke katkestusi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

„Enne teenuse kasutuselevõttu esineb ettevõtetel sageli kõhklusi. Üks levinumaid hirme on kontrolli kaotamine, kuid tegelikkuses annab hästi korraldatud teenus hoopis parema ülevaate finantsidest,” toob Buström välja. Samuti kardetakse tema sõnul, et teenus muutub ebapersonaalseks, kuigi praktikas määratakse kliendile kindel kontaktisik. Ka kvaliteedi osas ollakse vahel skeptilised, kuid reaalsuses suudavad spetsialiseerunud teenusepakkujad sageli pakkuda kõrgemat taset kui üksik ettevõttesisene töötaja.

Valiku tegemisel on olulised kogemused, referentsid ja tehnoloogia

„Teenusepakkujat ei ole mõtet valida ainult hinna põhjal,” nendib enam kui 15 aastat raamatupidamisvaldkonnas töötanud Buström. „Ei tohiks jätta tähelepanuta teenuse sisu, kvaliteeti ja sobivust ettevõtte vajadustega. Alahinnatakse ka pakkuja kogemust, referentse ja kasutatavat tehnoloogiat ning ei süveneta piisavalt lepingutingimustesse, sealhulgas vastutuse ja töömahu määratlusse.”
Samas ei sobi tema sõnul raamatupidamise sisseostmine kõigile. Väga suurte ja keeruka struktuuriga ettevõtete puhul, kus finantsjuhtimine on igapäevaselt tihedalt seotud strateegiliste otsustega, võib osutuda vajalikuks majasisene kompetents. Sellistel juhtudel kasutatakse sageli hübriidlahendusi, kus osa teenusest ostetakse sisse, kuid strateegiline finantsjuhtimine jääb ettevõttesse.
Tehnoloogia ja automatiseerimine on viimastel aastatel muutnud raamatupidamisteenuse olemust märkimisväärselt. Rutiinsed tegevused, nagu arvete sisestamine ja andmetöötlus, on suures osas automatiseeritud, mis tähendab, et raamatupidaja roll liigub üha enam analüüsi ja nõustamise suunas. Teenus ei piirdu enam pelgalt numbrite töötlemisega, vaid hõlmab ka finantsanalüüsi ja juhtimisotsuste toetamist.
Enne teenuse kasutuselevõttu esineb ettevõtetel sageli kõhklusi. Üks levinumaid hirme on kontrolli kaotamine, kuid tegelikkuses annab hästi korraldatud teenus hoopis parema ülevaate finantsidest.
K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström
Buströmi hinnangul ei muutu ettevõttesisene raamatupidaja lähiaastatel täielikuks erandiks, kuid rollid muutuvad. Nii muutub väiksemates ja keskmise suurusega ettevõtetes sisseostetud teenus üha tavapärasemaks, samas kui suuremates organisatsioonides jäävad finantsspetsialistid alles, keskendudes rohkem strateegiale ja juhtimisele.
K&R Äriteenuste tugevusena toob Buström esile selged ja läbimõeldud protsessid, kogenud meeskonna ning kaasaegsete digilahenduste kasutamise. Ettevõttes töötavad kutsetunnistusega raamatupidajad, kelle teadmised vastavad riiklikele kutsestandarditele ning mida hinnatakse regulaarselt. Lisaks on ettevõte tunnustatud Eesti Raamatupidajate Kogu poolt, mis kinnitab, et järgitakse eriala häid tavasid, eetilisi põhimõtteid ja kvaliteedinõudeid – see annab klientidele kindlustunde ning aitab maandada riske. K&R Äriteenuste eesmärk on olla pikaajaline finantspartner, kes tagab läbipaistva aruandluse, kindluse maksude ja tähtaegade osas ning toetab ettevõtteid paremate finantsotsuste tegemisel.
Uuri lisa ja vaata juurde meie kodulehelt.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Tilde alustas tõlkebüroona juba 26 aastat tagasi, kuid Läti emaettevõttel on ajalugu üle 30 aasta. Kui alguses keskenduti Microsoft Windowsi ja Wordi professionaalsele tõlkimisele eesti, läti ja leedu keeltesse, siis tänaseks on liigutud sügavamale tehnoloogiasse. Fotol Tilde juht Kalle Kuusik.
  • ST
  • 06.05.26, 12:03
Kas AI-ajastu “sööb” väikese kõnelejaskonnaga keeled ära? Baltikumi ettevõte tagab, et see nii ei läheks

Hetkel kuum

Kõik varjatud puudustega seotud vaidlused kohtusse ei jõua ning üsna sageli õnnestub pooltel kompromiss saavutada.
Uudised
  • 10.05.26, 06:00
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, nii sai Venemaa ja Vladimir Putin tähistada 9. mai võidupüha.
Uudised
  • 10.05.26, 10:25
Putin: sõda Ukrainas hakkab lõpule jõudma
Putin eelistab Euroopa esindajaks Schröderit
Probleem tekib aga siis, kui osanik kajastab enda antud laenunõude laenusaajaks oleva ühingu omakapitalis ning registreerib hiljem selle tagasi osaniku antud laenuks, ütleb Kaido Künnapas.
Arvamused
  • 10.05.26, 08:00
Advokaat Kaido Künnapas: maksuametit huvitavad vabatahtliku reservi sissemaksed üha enam
Esmaspäeval avaldab esimese kvartali majandustulemused Tallinna Sadam, mille aktsionärid tõmbasid hiljuti möödunud aastale joone alla ja kinnitasid 19,2 miljoni euro suuruse dividendi väljamaksmise.
Börsiuudised
  • 10.05.26, 18:00
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Dragonfly kaasasutaja Sven Sabas külastas tänavu kevadel Briti äridelegatsiooniga Hiinat, tutvudes sealse idu- ja tehnoloogiasektoriga.
Uudised
  • 10.05.26, 12:18
Londonis Eesti ükssarvikust välja kasvanud idufirma loob arenduskeskuse Tallinna
Iraani konflikt ajas nafta hinnad üles.
Uudised
  • 09.05.26, 19:00
“See võib olla OPECi languse algus.” Eksperdid ennustavad naftakartelli lagunemist
Berkshire Hathaway on aastaga muutunud ahvatlevalt soodsaks ja paigutan parema investeerimisidee tulekuni osa rahast just sinna.
Investor Toomas
  • 08.05.26, 14:45
Panen osa rahast aina soodsamaks muutunud aktsiasse
Fotol: Astro Balticsi kaubanduse valdkonna juht Aive Vool, saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust ja Astro Balticsi tehniliste lahenduste müügispetsialist Marc Ander Etti.
  • ST
Sisuturundus
  • 06.05.26, 11:00
Kaupmehe edu ei sünni enam kassas, vaid süsteemide koostöös
Tallinnas uue toidukoha avamine pole mitte üheski asukohas lihtne. “Kui sa tõesti südames tunned ja numbrid kinnitavad, et oleks põhjust sellest hirmust läbi minna, siis tasuks see ette võtta ja seda ma igapäevaselt teen,” ütleb Anella Veebel.
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
Andero Laur püsib optimistlik vaatamata sellele, et Liveni IPO ei täitnud oodatud rahalist eesmärki.
Liveni juht tunnistab eksimust IPO-prognoosiga: panime lati natuke liiga kõrgele
Rheinmetalli väärtus on langenud täna ligi 3 protsenti ning alates 2026. aasta algusest üle 24 protsendi.
Putini vihje pani kaitsetööstuse aktsiad langema
Tallinnas uue toidukoha avamine pole mitte üheski asukohas lihtne. “Kui sa tõesti südames tunned ja numbrid kinnitavad, et oleks põhjust sellest hirmust läbi minna, siis tasuks see ette võtta ja seda ma igapäevaselt teen,” ütleb Anella Veebel.
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
Maailma mõjukaim pangajuht: ei aktsiad ega nafta hind pane mind kõige rohkem muretsema
Muski ettevõte suunas kaebused Tallinna kesklinna Parda 5 asuva maja postkasti number 35.
Muski ettevõte suunas kaebused Eestis asuvasse postkasti. Maja haldaja ei tea asjast midagi
Idapiiri väljaehitamiseks läheb lisaks 17 miljonit eurot
Valitsus liigutab 30 miljonit idapiiri ja tehisaru arendamisele
Teise ja kolmanda sambaga liitunute arvu võrreldes on selge, et riigi motivatsioonita suur hulk inimesi pensioniks kogumisest ei hooliks, ütleb Mart Võrklaev.
Mart Võrklaev: pensionisüsteemi lammutav Isamaa tahab peidetud maksutõusu
Tesla elektriautodest paistab halvas mõttes silma Model 3, mis näiteks Soome ülevaatusel kukkus läbi rohkem kui pooltel juhtudel.
Autoajakirjanik Teslade läbikukkumisest ülevaatusel: selle auto kõige suurem vaenlane on omanik ise
Fotol: Alexela jätkusuutlike kütuste arendusjuht Artur Dianov ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu.
  • ST
Kõrgemad kütusehinnad on vesi alternatiivkütuste veskile
Laiapindses fondis teevad investeerimisotsuseid muuhulgas Viljar Arakas ning Tõnu Uustalu.
EfTENi kinnisvarafond maksab investoritele üle miljoni euro
Esimest kvartalit iseloomustas tegevusmahtude vähenemine, märkis Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.
Tallinna Sadama kasum kukkus pea kolmandiku
Berkshire Hathaway on aastaga muutunud ahvatlevalt soodsaks ja paigutan parema investeerimisidee tulekuni osa rahast just sinna.
Panen osa rahast aina soodsamaks muutunud aktsiasse
Tehnoloogiaettevõtetele keskenduv Nasdaqi liitindeks lõpetas päeva 1,71% kõrgemal.
Kiibiaktsiate ralli viis USA börsid uute rekorditeni
Inteli tegevjuht Lip-Bu Tan.
Koostöö Apple’iga viis Inteli aktsia rekordini
Kõik varjatud puudustega seotud vaidlused kohtusse ei jõua ning üsna sageli õnnestub pooltel kompromiss saavutada.
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
Heiti Hääle kontrolli all olev B2G Grupp ostis Läti vedelgaasiäri kaks aastat tagasi, hiljuti viidi lõpuni 10 miljoni eurone investeering Riia gaasiterminal.
Varju hoidev ärimees ostab suure tüki Heiti Hääle gaasiärist
Otepää perefirma müügiplatsilt on aasate jooksul teele läinud tuhandeid sõidukeid Euroopase, Aasiasse, Lähis-Itta ja teistele rahvusvahelisele turgudele. Foto on illustratiivne.
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära
“Ei tea veel milleks, aga vaatame!” vastas Kristjan Maruste kohtuniku küsimusele, kas ta on pankrotiasja arutamiseks valmis.
Tuule tõuksiäri pankrotile terendab raugemine: kontojääk 1600 eurot, investoritele võlgu miljoneid
Kooslus kriisides vaevlevast NATOst, lühiajalise vaatega USA presidendist ja sõjaks valmis Venemaast on oluline just Euroopa kaitse kontekstis.
Geopoliitika ekspert: Putin otsib intensiivselt ajaakent, millal Euroopat rünnata
“Põhimõtteliselt on see kohtuotsuse tulemus, millega minult üle jõu käiv summa välja mõisteti,” selgitas Kaido Tamberg, miks ta isiklikku pankrotti on liikumas.
Korruptsioonis süüdi mõistetud endine vallavanem tüürib pankrotti
Saneerimise selja taha jätnud sokifirma teatas töötukassat kuni poolte töökohtade koondamisest, Suva omaniku hinnangul jääb lõplik arv esialgu arvatust väiksemaks.
Pooled töötajad koondav Suva kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. “Firma jääb ellu”

Podcastid

Indiasse sisenenud Eesti ettevõtja: tarnepartnerit leida oli pöörane!
Hommikuprogramm
Indiasse sisenenud Eesti ettevõtja: tarnepartnerit leida oli pöörane!
00:00
Ettevõtjad kaotavad nõrkade kestlike näitajate tõttu poolemiljonilisi hankeid
Kestlikul kursil
Ettevõtjad kaotavad nõrkade kestlike näitajate tõttu poolemiljonilisi hankeid
00:00
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
Kuum tool
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
Äripäev eetris: Ukraina telefonikelmide bossi tabamist ja karistust võinuks paremini serveerida
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Ukraina telefonikelmide bossi tabamist ja karistust võinuks paremini serveerida
Äripäeva kultuurisoovitus: jutud merelt ja kunst, mille hinnasilt ulatub kuuekohaliseks
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: jutud merelt ja kunst, mille hinnasilt ulatub kuuekohaliseks
Indrek Lepik: USA välisminister tunnistas, et Iraani sõda on läbi kukkunud
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: USA välisminister tunnistas, et Iraani sõda on läbi kukkunud
12.05.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
12.05.2026 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
20.05.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi
22.05.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.-27.05.2026 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 10.05.26, 06:00
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
2
Arvamused
  • 10.05.26, 08:00
Advokaat Kaido Künnapas: maksuametit huvitavad vabatahtliku reservi sissemaksed üha enam
3
Uudised
  • 09.05.26, 19:00
“See võib olla OPECi languse algus.” Eksperdid ennustavad naftakartelli lagunemist
4
Uudised
  • 10.05.26, 10:25
Putin: sõda Ukrainas hakkab lõpule jõudma
Putin eelistab Euroopa esindajaks Schröderit
5
Ajalugu
  • 09.05.26, 09:15
Ajaloolise vaenlasega suhteid siluv Türgi tahab energiavood Hormuzist ümber suunata
6
Uudised
  • 10.05.26, 12:18
Londonis Eesti ükssarvikust välja kasvanud idufirma loob arenduskeskuse Tallinna

Viimased uudised

Saated
  • 11.05.26, 14:00
Värskest tööstusuuringust paistab mõõdukat optimismi, aga ka kriitilisi murekohti
Uudised
  • 11.05.26, 13:27
Valitsus liigutab 30 miljonit idapiiri ja tehisaru arendamisele
Uudised
  • 11.05.26, 13:25
Muski ettevõte suunas kaebused Eestis asuvasse postkasti. Maja haldaja ei tea asjast midagi
  • ST
Sisuturundus
  • 11.05.26, 12:54
Uus suund raamatupidamises toob finantsidesse rohkem selgust
Börsiuudised
  • 11.05.26, 11:52
Putini vihje pani kaitsetööstuse aktsiad langema
Arvamused
  • 11.05.26, 11:18
Mart Võrklaev: pensionisüsteemi lammutav Isamaa tahab peidetud maksutõusu
Saated
  • 11.05.26, 10:55
Autoajakirjanik Teslade läbikukkumisest ülevaatusel: selle auto kõige suurem vaenlane on omanik ise
Uudised
  • 11.05.26, 10:52
Riik proovib uuesti Aidu kaeveväljadele energiatootjat leida
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026