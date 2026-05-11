11.05.26, 12:54 Uus suund raamatupidamises toob finantsidesse rohkem selgust Üha enam ettevõtteid loobub traditsioonilisest majasisesest raamatupidamisest ja eelistab paindlikumat lahendust teenusena sisseostmise näol. Miks see trend on tulnud ning kui edukalt ettevõtted seda praktikas rakendavad, selgitab raamatupidamisettevõtte K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.

Raamatupidamise sisseostmine on tõepoolest selgelt juurdunud ja kasvav suundumus, mida kinnitab nii teenusepakkujate arvu kui ka klientide pidev suurenemine. Buström märgib, et muutunud on ka ettevõtete mõtteviis: kui varem peeti raamatupidajat ilmtingimata ettevõttesiseks rolliks, siis täna nähakse seda kui tugiteenust, mida on võimalik efektiivselt ja paindlikult sisse osta. Olulist rolli mängib siin digitaliseerimine, mis võimaldab pilvepõhiste lahenduste abil pakkuda teenust asukohast sõltumatult. Kuna trend on püsinud ja süvenenud juba aastaid, ei saa seda pidada ajutiseks nähtuseks.

„Kõige sagedamini viib ettevõtte otsuseni raamatupidamine majast välja viia kuluefektiivsus. Eriti väiksemate mahtude juures ei ole täiskohaga spetsialisti palkamine alati põhjendatud,” räägib Buström. „Lisaks nähakse sisseostetud teenuses võimalust vähendada riske, kuna teenusepakkujal on laiem kompetents ning parem ülevaade seadusemuudatustest. Sama oluline on ka soov keskenduda oma põhitegevusele, jättes finantsarvestuse professionaalide hooleks.”

Praktikas algab üleminek olemasoleva olukorra kaardistamisest. Analüüsitakse seniseid protsesse, kasutatavat tarkvara ja andmete kvaliteeti. Seejärel lepitakse kokku tööjaotus ja vastutusalad ning korraldatakse dokumentide ja andmete üleandmine. Sageli viiakse süsteemid pilvepõhiseks, mis lihtsustab koostööd ja suurendab läbipaistvust. Esimestel kuudel on enamasti koostöö intensiivsem, et tagada sujuv üleminek ja vältida võimalikke katkestusi.

„Enne teenuse kasutuselevõttu esineb ettevõtetel sageli kõhklusi. Üks levinumaid hirme on kontrolli kaotamine, kuid tegelikkuses annab hästi korraldatud teenus hoopis parema ülevaate finantsidest,” toob Buström välja. Samuti kardetakse tema sõnul, et teenus muutub ebapersonaalseks, kuigi praktikas määratakse kliendile kindel kontaktisik. Ka kvaliteedi osas ollakse vahel skeptilised, kuid reaalsuses suudavad spetsialiseerunud teenusepakkujad sageli pakkuda kõrgemat taset kui üksik ettevõttesisene töötaja.

Valiku tegemisel on olulised kogemused, referentsid ja tehnoloogia

„Teenusepakkujat ei ole mõtet valida ainult hinna põhjal,” nendib enam kui 15 aastat raamatupidamisvaldkonnas töötanud Buström. „Ei tohiks jätta tähelepanuta teenuse sisu, kvaliteeti ja sobivust ettevõtte vajadustega. Alahinnatakse ka pakkuja kogemust, referentse ja kasutatavat tehnoloogiat ning ei süveneta piisavalt lepingutingimustesse, sealhulgas vastutuse ja töömahu määratlusse.”

Samas ei sobi tema sõnul raamatupidamise sisseostmine kõigile. Väga suurte ja keeruka struktuuriga ettevõtete puhul, kus finantsjuhtimine on igapäevaselt tihedalt seotud strateegiliste otsustega, võib osutuda vajalikuks majasisene kompetents. Sellistel juhtudel kasutatakse sageli hübriidlahendusi, kus osa teenusest ostetakse sisse, kuid strateegiline finantsjuhtimine jääb ettevõttesse.

Tehnoloogia ja automatiseerimine on viimastel aastatel muutnud raamatupidamisteenuse olemust märkimisväärselt. Rutiinsed tegevused, nagu arvete sisestamine ja andmetöötlus, on suures osas automatiseeritud, mis tähendab, et raamatupidaja roll liigub üha enam analüüsi ja nõustamise suunas. Teenus ei piirdu enam pelgalt numbrite töötlemisega, vaid hõlmab ka finantsanalüüsi ja juhtimisotsuste toetamist.

Buströmi hinnangul ei muutu ettevõttesisene raamatupidaja lähiaastatel täielikuks erandiks, kuid rollid muutuvad. Nii muutub väiksemates ja keskmise suurusega ettevõtetes sisseostetud teenus üha tavapärasemaks, samas kui suuremates organisatsioonides jäävad finantsspetsialistid alles, keskendudes rohkem strateegiale ja juhtimisele.

K&R Äriteenuste tugevusena toob Buström esile selged ja läbimõeldud protsessid, kogenud meeskonna ning kaasaegsete digilahenduste kasutamise. Ettevõttes töötavad kutsetunnistusega raamatupidajad, kelle teadmised vastavad riiklikele kutsestandarditele ning mida hinnatakse regulaarselt. Lisaks on ettevõte tunnustatud Eesti Raamatupidajate Kogu poolt, mis kinnitab, et järgitakse eriala häid tavasid, eetilisi põhimõtteid ja kvaliteedinõudeid – see annab klientidele kindlustunde ning aitab maandada riske. K&R Äriteenuste eesmärk on olla pikaajaline finantspartner, kes tagab läbipaistva aruandluse, kindluse maksude ja tähtaegade osas ning toetab ettevõtteid paremate finantsotsuste tegemisel.