Kaspar Allik 28. detsember 2017, 14:36

Saudi Araabia meelitab Apple'it ja Amazoni riiki osana oma majanduse liberaliseerimise kavast, kirjutab Reuters.

Mõlemad ettevõtted müüvad praegu oma tooteid kolmandate osapoolte kaudu, kuid otse riigis kohal pole.

Naftatulust sõltuv kuningriik on võtnud eesmärgiks oma tulubaasi laiendada. Viimasel paaril aastal on riik leevendanud seadusi ja piiranguid välisomandile, mis on seni investoreid eemal hoidnud.

Apple’i ja Amazoni riiki lubamine edendaks kroonprintsi reformiplaane ning kergitas ettevõtete mainet noores ning rikkas riigis, kus interneti ning nutitelefoni kasutus on maailmas esimeste seas. Umbes 70 protsenti Saudi Araabia inimestest on alla 30 aasta vanad ning lausa liimitud sotsiaalvõrgustike külge.

Esialgset lepingut Apple’i poodide avamiseks oodatakse tuleva aasta veebruariks. Esimesed poed loodetakse avada 2019. aastal.

Amazoni kõnelused on algusjärgus ning kuupäevi veel teada pole.

Kuigi saudide reformiplaanid näevad ette välisinvesteeringute suurendamist laialt kõigis sektorites, on ametnikud eriti tugevalt Silicon Valleyle lähenenud.

Kroonprints Mohammed on tuntud tehnofiilina. Visiidil USAsse kohtus ta Facebooki, Microsofti ja Uberi juhtidega. Viimasesse investeeris Saudi investeerimisfond hiljem 3,5 miljardit dollarit.

Samuti rajas ta investeerimisfondi Jaapani SoftBankiga ja teatas plaanist ehitada futuristlik 500 miljardit maksev megalinn.