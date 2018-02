"Kriis paneb Euroopa Keskpanga piire kompama"

Euroopa ei ole valmis majanduslanguseks ja järgmine kriis võib Euroopa Keskpanga tõsiselt proovile panna, leiab keskpanga nõukogu liige Benoit Coeure.

Pärast seda, kui Euroopa võlakriisist päästmiseks on kulutatud 2 triljonit eurot, on mõni Euroopa Keskpanga ametnik murelik, et valitsused on neile antud aega kehvasti kasutanud ja pole parandanud oma võimet kriisidega rinda pista, kirjutab Reuters.

Coeure hoiatas, et isegi väike majanduslangus võib tekitada suure majandus- ja sotsiaalse kriisi. Tema sõnul on eelmise kriisi põhjustanud probleemid siiani lahendamata.

Ta rääkis Sloveenias peetud konverentsil, et järgmise kriisi ajal peab keskpank oma mandaadi piire kompama. „Olenevalt järgmise kriisi iseloomust, võib olla vajalik lühiajalised intressimäärad veelgi madalamale viia,“ ütles ta. „Või peab ostma varasid, mis on riskantsemad, kui on valitsuste või ettevõtete võlakirjad. Või viib see meid ohtlikult lähedale valitsuste otsese rahastamiseni.“

Euroopa Keskpank on rahatrüki hulka vähendanud, kuid keskpangas raha hoidmise intressimäär on –0,4 protsenti ning keskpank hoiab bilansis rohkem kui kahe triljoni euro eest valitsuste ning ettevõtete võlakirju. Eesmärk on hoida laenuraha odav.