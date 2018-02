Analüütikuid üllatab korrektsiooni kiirus

Kaspar Allik 06. veebruar 2018, 13:15

Kuigi turgudel olid kasvamas kartused keskpankade tegevuse üle, tuli languse kiirus mitmele analüütikule üllatusena, vahendab Financial Times.

Euroopa aktsiad on päeva alguse madalatelt tasemetelt tõusnud, kuid jätkavad päeva miinuses. Nasdaqi ja S&P 500 futuurid on jõudnud plusspoolele.

Deutsche Banki ökonomisti Torsten Sloki sõnul jõuab turgudele tõdemus, et USA majandus on üle kuumenemas, ning majanduskriisist enam kardetakse inflatsiooniriski. „Kõrgem inflatsioon tähendab kõrgemaid intressimäärasid, sellega on riskantsed varad intressidele tundlikumad kui varem. Raha liikumine riskantsetest varadest riskivabadesse saab olema hüplik.“

Citigroupi investeerimise strateeg Steven Wieting ootab volatiilsuse jätkumist, kuid lisab: „Selline languse kiirus ei saa jätkuda päevi, ilma põhja leidmata.“

„Usun, et see pakub meile ostuvõimalusi. Võib-olla mitte täna, aga sel nädalal - kui langusest taastutakse,“ leidis Tribeca Investment Partnersi portfellihaldur Sean Fenton.