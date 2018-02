Soome kohus Tallinkile miljonikinki ei teinud

Pikalt kestnud vaidlus välismaiste laevaomanike, sealhulgas Tallinki ja Soome riigi vahel sai lõpu: Soome kõrgem kohus otsustas, et kümmekond aastat tagasi kasseeritud veetasuraha tagasi ei anta.

Tallink kaebas selle peale, et enne 2006. aasta 1. jaanuari kehtinud Soome veetasude seadus oli vastuolus Euroopa Liidu õigusega ning mittediskrimineerimise põhimõttega, millega rikuti piiriülese teenuse osutamise vabadust. Teisisõnu: rahvusvahelisi vedusid teostavatelt laevadelt küsiti kõrgemaid tasusid kui riigisiseste vedude laevadelt. Euroopa Komisjon survestas Soomet 2006. aastal seadust muutma.

Ühes Tallinkiga protsessis Soome vastu 52 kohalikku ja välismaist laevaomanikku ning 2015. aastal nõuti Helsinki ringkonnakontust välja ühtekokku 91 miljonit eurot. Tallinki osaks langes sealt 13,2, AS Hansatee Cargole 0,4 ja Tallink Silja Oyle 20,5 miljonit eurot.

Tallinki praeguse kaebuse sisuks olid 2001-2004 aastal võetud veetasud, mille kogusumma ühes intressidega oli 2015. aastaks jõudnud 34,1 miljoni euro juurde.

Kuigi Helsingi ringkonnakohus mõistis miljonid laevafirmade kasuks välja, otsustas Helsinki apellatsioonikohus 2016. aasta suvel, et liigselt võetud veetasude nõuded on aegunud ja tühistas ringkonnakohtu otsuse. Just selle otsuse vastu Tallink kõrgeimasse kohtusse läkski.

Tallink teatas, et Soome kõrgeima kohtu otsus tuli möödunud reedel. Arutluse all oli Helsinki apellatsioonikohtu otsus 2016. aasta suvest, mille Tallinki tütar Tallink Silja Oy vaidlustas. Tallink soovis alustada protsessi, millega saaks tagasi aastatel 2001–2004 liigselt makstud veetasud ühes kopsakate intressidega. Soome kõrgem kohus jättis aga jõusse apellatsioonikohtu otsuse.

Möödunud aastal kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Janek Stalmeister, et tegu oli bilansivälise nõudega.