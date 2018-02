Kolm uut põnevat ETFi

Fondi portfellist leiab nii elektriautode tootjaid, juhita sõidukite tehnoloogiat arendavaid ettevõtteid, sõidujagamisteenust pakkuvaid firmasid, liitiumi- ja vasetootjaid, akutootjaid, vesinikkütuse elemente arendavaid ja ka elektriautode laadimistaristu arendamisega tegelevaid firmasid.

Suurimateks paigutusteks on praegu NVIDIA, Tesla, Baidu, Alphabet, Daimler ja Bayerische Motoren Werke. Ettevõtete päritolumaa järgi arvet pidades suundub 44% fondi pandavast rahast USA, 21% Hiina, 16% Saksamaa ja 4% Lõuna-Korea börsidel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Arenevate riikide aktsiad moodustavad ligikaudu 29% ETFi varadest.

ETF kaupleb New Yorgi börsil USA dollarites kauplemissümboli KARS all. Fondi kulukuse määr on 0,69% aastas. ETF maksab investoritele ka dividende. Seda kaks korda aastas.

Midagi kauplejatele

Viimased paar aastat on üht populaarset investeerimisteemat iseloomustatud lühendiga FANG. Selle akronüümi taga peituvad neli tehnoloogiafirmat – Facebook, Amazon, Netflix ja Alphabet (varasemalt kauples nime all Google).

Kanada Bank of Montreal on koos fondivalitseja REX Shares’iga loonud kaks börsil kaubeldavat instrumenti (tehniliselt on tegu ETNi, mitte ETFiga), mis panustavad FANG-tüüpi ettevõtetele. Saadaval on nii tehnoloogiafirmade aktsiahindade tõusule kui ka langusele panustavad ETNid.

Veelgi enam, mõlema väärtpaberi puhul on tegu kolmekordse võimendusega instrumendiga. See tähendab, et kui kauplemispäeva jooksul tõuseb portfelli ettevõtete aktsiate hind kokku näiteks 2%, siis tõusule panustava ETNi omaniku tootlus on +6% ja langusele panustava investori tootluseks kujuneb -6%.