Kiirtoiduketid muutuvad roheliseks

Taastuv energia on odavam

USA riikliku taastuvenergialabori andmeil on päikeseenergia maksumus vahemikus 2010 ja 2017 vähenenud suisa kahe kolmandiku jagu. Aastate eest alanud rohelisse energiasse investeerimise hullustus kergitas ettevõtete rahakotti esiti märkimisväärselt. Kui toona selgitati, et see on tuleviku huvides, siis nüüd paistab, et ongi käes aeg tehtud töö vilju nautida.

Stephen Comello Stanford Business Schoolist rääkis CNNile, et kui taastuvenergia kasutamine on ühelt poolt odavam ja muutub aina taskukohasemaks, on nii-öelda traditsioonilistest energiaallikatest loobumine ka seetõttu oluline, et nende hind võib maailmaturul märkimisväärselt kõikuda. Ehk siis: kui praegu on maagaas odav, ei kindlusta keegi, et see võiks nii olla ka pikas plaanis.

Lõuna-Aafrika Vabariigi viimaste nädalate sündmuste valguses saab näiteks tuua ka veepuuduse, mis võib tulevikus aina sagedasemaks probleemiks osutuda. Hiljutisest statistikast selgub, et 49% LAVis tegutsevatest ettevõtetest on veekriisi tõttu sulgemisohus.