PRFoods teatas priskest kasvust

PRFoodsi eelmise aasta viimase kvartali aruanne kajastab esimest korda uuenenud kontserni tulemusi konsolideeritult ja näitab tugevat kasvu nii käibes kui ka kasumis.

„Käibe ja kasumi kasvule aitas kaasa väga tugev müük Soome turul, mis on tingituna väga hästi toimivast sünergiast Trio Trading Ab, Heimon Kala Oy ja Vettel OÜ vahel. Samuti aitas oluliselt kaasa tooraine hind, mis oli tunduvalt madalam võrreldes 2016 erakordse 4. kvartali tooraine hindadega. Hea meel on tõdeda, et müük teistesse riikidesse on kasvanud märkimisväärselt,“ seisab PRFoodsi börsiteates.

PRFoodsi 12 kuu auditeerimata konsolideeritud käive oli 73,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 55,2%. EBITDA äritegevusest kasvas aastaga ligi 7 korda ja oli 5,4 miljonit eurot. EBITDA oli 3,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 0,95 miljonit eurot. Puhaskasum aasta baasil kasvas 2 korda ja oli 1,4 miljonit eurot.

Kalakasvatuse suurim mõjutaja aastatulemustele oli maailmaturuhinna langus aasta lõpus. PRFoods ostab üle 2/3 vajaminevast toorainest grupp maailmaturult, seega mõjutab tooraine hinnalangus mõjutab ettevõtte kasumlikkust positiivselt.

PRFoodsi kontsernis töötab aastalõpu seisuga kokku 408 töötajat Eestis, Soomes, Rootsis ja Suurbritannias

PRFoodsi aktsia hind kasvas aasta baasil 63,2%, olles seega üks parima tootlusega aktsiatest NASDAQ Tallinn nimekirjas. Samuti kasvas aktsia likviidsus ligi 2 korda aasta baasil.

Käesolevat finantsaastat pikendatakse kuni 30.06.2018 ja edaspidi kestab PRFoodsi finantsaasta juulist juunini.