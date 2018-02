Ekspress Grupp kaotas kasumit ja teatas dividendi

Kuigi Ekspress Grupp suutis neljandas kvartalis käivet vähesel määral kasvatada, kaotati eelmise aastaga võrreldes puhaskasumis.

Nii osutus kontserni eelmise aasta neljanda kvartali müügituluks 17,6 miljonit eurot, mis tähendab võrreldes varasemaga protsendist kasvu.

Kontserni puhaskasum eelmise aasta viimasel kolmel kuul aga vähenes ning seda 73 protsendi võrra. Kui 2016. aasta neljandas kvartalis oli Ekspress Grupi puhaskasumiks 1,87 miljonit eurot, siis tänavu on see number veidi üle poole miljoni euro.

Seejuures tegi juhatus ettepaneku maksta möödunud aasta eest dividende 7 senti aktsia kohta ehk kokku summas 2,1 miljonit eurot.

„Uueks normaalsuseks on igas vanuses kasutajate järjepidev liikumine internetti, mis ühelt poolt avab meie toodetele uued võimalused, kuid teiselt poolt tähendab huvi vähenemist trükitud ajalehtede, ajakirjade ja reklaamtoodete vastu,“ kommenteeris Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu börsiteate vahendusel. „Kõik see nõuab uutmoodi lähenemist ja uutesse ärisuundadesse sisenemist, et käia kaasas tarbijate muutuvate vajaduste ja nõudmistega.“

Tulemusi mõjutas Rüütsalu sõnul veel tihenev konkurents ning kasumilangus trükiteenuste hinnasegmendis. Erakorraliselt tuli alla hinnata ka Ajakirjade Kirjastuse bilansis kajastatud paari aasta vanused raamatud, mille toona trükitud tiraažid osutusid liialt optimistlikuks. Samuti kasvasid tööjõukulud ning vähenesid kojukandefirma teenuste mahud.