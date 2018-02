Spotify rivaal kaasas 115 miljonit

India muusikastriimimiskeskkond Gaana kaasas investoritelt 115 miljonit dollarit, vahendab CNBC.

Gaana, mille ärimudel on sisuliselt sama nagu Spotifyl, teatas investoritele, et plaanib raha kulutada tehisintellekti arendamisele, klientidele personaliseeritud muusikasoovituste pakkumisele ning püüab välja tulla tasulise teenusega, mida võiks võrrelda Spotify Premiumiga.

Striimimiskeskkonda tehtud investeeringu puhul on oluline märkida, et üks investoreist olla teadaolevalt olnud ka Hiina tehnoloogiagigant Tencent. Pole teada, palju ettevõte Gaanasse investeeris. Tencent on investeerinud ka Rootsi päritolu Spotifysse.

Gaana juht Prashan Agarwal ütles CNBC-le antud intervjuus, et kuna andmeside ja nutitelefonid muutuvad aina odavamaks, annab see hea eelduse kliendibaasi suuremaks kasvuks.

“Me usume, et järgnevate aastate jooksul hakkab muusikastriimimisteenust kasutama vähemalt 300 miljonit uut kasutajat,” lisas ta ja märkis, et Gaana peamine sihtgrupp saavad olema indialased, kes on kodumaalt lahkunud, ent soovivad endiselt olla India muusikaga kursis.

Gaanal on praegu umbes 60 miljonit kasutajat, Spotifyd kasutab ligikaudu 140 miljonit inimest.