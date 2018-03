Itaalia aktsiaturud kukuvad

Suurim Itaalia aktsiaid järgiv börsil kaubeldav fond langeb juba viiendat päeva järjest, sest parlamendivalimistel ei olnud kindlat võitjat. See tekitas ebakindlust, vahendab MarketWatch.

iShares MSCI Itaalia ETF on täna langenud 0,32 protsenti ning fond kukub juba viiendat päeva järjest. Tänavu on fondist välja voolanud 34,4 miljonit dollarit, selgub FactSeti andmetest. ETFi varade maht on kokku 710,5 miljonit dollarit.

Jaanuari lõpus saavutatud rekordist on fond langenud ligi 9 protsenti. Tänavu on fond aga 1,8 protsendiga plussis, millele on kaasa aidanud „majanduse olukorra paranemine,“ ütles investeerimisfirma BlackRocki ETFide strateegia juht Chris Dhanraj. Fond on viimase 12 kuu jooksul kallinenud 30 protsenti, vaatamata sellele, et Itaalia majanduses on jätkuvalt palju probleeme.

Populistlikel parteidel läks pühapäevastel valimistel väga hästi – võideti umbes pool häältest. See tähendab, et niinimetatud võimuvastased populistlikud parteid võivad koostööd tehes moodustada uue valitsuse.

„Poliitiline ebakindlus on investorite kindlustunnet lõhkuma hakanud,“ ütles CMC Marketsi analüütik David Madden. Tõsi, tulemused näitavad, et lühiajaliselt on olukord kehv, aga Dhanraj sõnul ei tohiks see eurole või regiooni aktsiatele pikemas perspektiivis väga suurt mõju avaldada.