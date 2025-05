Tagasi ST 15.05.25, 14:53 Kestlikkus aitab Pauligil järgmised 150 aastat äris olla „Kui ettevõtte soov on tulevikus äri edasi ajada, ja vähesed ettevõtted on üles seatud vaid paariks aastaks, siis jätkusuutlikkusega lihtsalt peab tegelema,“ rõhutab Paulig Grupi turunduse valdkonna juht Mariell Toiger.

Paulig Grupi turunduse valdkonna juht Mariell Toiger räägib Äripäeva raadios, kuidas Paulig muudatusi juhib ja eesmärke tulevikuks seab.

Foto: Paulig

Toidutööstus Paulig Grupp tähistab peagi 150. sünnipäeva ja kestlikkus on valitud, et ka järgmised 150 aastat tegutseda.

“Oodatakse, et ettevõtted võtavad jätkusuutlikkuse valdkonnas suurema rolli. Riike ja institutsioone piiritlevad riigipiirid, aga ettevõtted ületavad riigipiire ja see mõjuala võib olla isegi suurem teatud riikide mõjualast,“ selgitab ta Äripäeva raadio sisuturunduslikus saates ”Juhtides tulevikku“.

Toiger räägib saates, milline millise rolli on võtnud Paulig Grupp, millised eesmärgid ja mõõdikud on ettevõte paika seadnud, kuidas 20 aastat tulevikku vaadata, kuidas tarnijaid ja kliente muudatustega kaasa tõmmata, kuidas nende teemadega tegelemine on üha olulisem ka talentide värbamisel ja paljust muust.

