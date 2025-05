Raadiohommikus: värske pilk Merkole, toiduäri töökorraldus ja valitsuse hambus pensionisüsteem

Hommikuprogrammis võtame ette ka valitsuse mõtted pensionisüsteemi muutmisest. Muu hulgas kuuleme peaminister Kristen Michalilt, kui kaugele on arutelu jõudnud valitsuskabinetis.

Raadiohommikut veavad Ken Rohelaan ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Millised on olulisemad muudatused raamatupidamises, milline on meie maksukeskkond ja kuidas aastaaruanne edukalt esitada, sellest kõneleb saates raamatupidamisbüroo omanik ja asutaja Lenno Lepvalts. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Äripäeva ajakirjanikud võtavad nädala olulisemad majanduslikud ja poliitilised teemad luubi alla ning valivad nädala võitjad ja kaotajad.

Arutame, kes on Türgis toimuvate Venemaa ja Ukraina läbirääkimiste võitja , kes kaotaja. Kas me saame Eestis rahulikumalt magada, kui rahuleping saab sõlmitud? Võtame ette ettevõtja Margus Linnamäe sammu liigutada äri Liechtensteini, räägime teisest pensionisambas t ja ka turgudest. Kas turud suuvavad USA presidendi Donald Trumpi otsuseid kaubandussõjas mõjutada?

Saates osalevad Martin Teder, Kristjan Pruul ja saatejuhina Dmitri Fefilov.

Saates on ettevõtja ja majandusministeeriumi kunagine asekantsler, tüdrukute tehnoloogiaringi HK Unicorn Squad asutaja ja tänavuse Eduka Eesti arvamuskonkursi võitja Taavi Kotka . Karjääri jooksul mitmeid ameteid ja rolle pidanud Kotka räägib saates, et tema elutööks saab olema vanaisaks olemine. Eeskujuks on sealjuures Kotka enda vanaisa, kellega koos asju ehitati.