Tagasi 15.05.25, 10:25 Nördinud investor avastas dividendidelt ootamatult suure maksukirve Suuremad pangad võimaldavad erinevaid lahendusi Põhjamaade dividendide soodsama maksumäära kasutamiseks, kuid investorile tuli ootamatult, kui palju need erinevad.

Investor ja finantskonsultant Jekaterina Tint leiab, et kui portfellis on välismaised dividendiaktsiad, siis saab maksuküsimusest üks oluline kaalutlus, mille põhjal maaklerit valida.

Nördinud Äripäeva lugeja avastas, et Põhjamaade aktsiate pealt saadud dividende maksustatakse ootamatult suure maksukirvega, mis muudab investeerimise vähem tulusaks. Ta tõi esile, et näiteks Soome börsil investeerides võtavad LHV ja Swedbank 15% tulumaksu asemel 30% tulumaksu. Samas ta lisas, et SEB pangas võetakse automaatselt 15% tulumaksu.