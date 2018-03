Dropboxi börsidebüüt algas tõusuga

Dropboxi börsidebüüt algas 40% suuruse tõusuga, vahendab CNBC.

Täna oli Dropboxil Nasdaqi börsil esimene kauplemispäev. IPO hinnaks oli 21 dollarit ning see hakkas kohe pärast börsi avanemist tõusma, kerkides suisa 40% jagu.

Dropbox läks 756 miljoni dollari ulatuses börsile ning paiskas 36 miljonit aktsiat müüki hinnaga 21 dollarit aktsia. Analüütikud olid oodanud IPO-hinda 18-20 dollari juurde. Asjaga kursis olijate sõnul märgiti Dropboxi aktsiad 25kordselt üle.

Ettevõte teenis möödunud aastal veidi enam kui 111 miljonit dollarit kahjumit. 2016. aastal oli kahjum aga pea kaks korda suurem, 210,2 miljonit dollarit.

Ettevõtte kulutused on olnud suured just teadus- ja arendustegevusse suunatud ressursside tõttu. Ettevõte on öelnud, et 90% käibest tuleb tänu Dropboxi tasulise teenuse kasutajatele.

Dropboxi IPO-t on peetud käesoleva aasta üheks oodatumaks. Tegu on suurima tehnoloogiaettevõtte esmaemissiooniga pärast sotsiaalmeediakeskkonna Snapchat omaniku Snapi börsileminekut möödunud aastal.