Tagasi 04.06.25, 18:00 Urmas Sõõrumaa on valmis Patarei merekindluse maha müüma “Ma võin ka partneriks jääda ja aidata ehitada, aga kui keegi tahab 100 protsenti omale, siis võtku 100 protsenti. Kui keegi tahab pool, siis teeme pooleks,” ütles ärimees Urmas Sõõrumaa Patarei merekindluse saatusele otsa vaadates.

Urmas Sõõrumaa Patarei merekindluse Gorži hoovi avamisel 2020. aastal.

Foto: Liis Treimann

Sõõrumaa on valmis projektist kõrvale astuma? “Ütleme nii, et ajad on maailmas veidi muutunud. Ma arvan, et praegu nõuab hotelli omanikuks olemine natuke pikemat vaadet rahale,” selgitas Sõõrumaa. “Mina ei ole ideaalne hotelliomanik. Hotelliomanikud peavad olema teistsuguse võimekusega,” lisas ta. Sõõrumaa on varem rääkinud mõttest teha Patarei merekindlusest spaahotell.