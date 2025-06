Tagasi 05.06.25, 14:13 Suure kontserdi elamus Tallinnas: lahe show, aga üks asi ajas tigedaks Tänavuse suurkontsertide avalöögi tegi Tallinnas Imagine Dragons. Kontserdielamust kirjeldanud muusikafännist ajakirjanik Laura Saks tunnistas, et kontsert oli vinge, aga üks asi enne algust tegi tigedaks.

Imagine Dragons oli tänavu esimene Tallinnas esinenud suurtegija, fotol nähtud kontserdi andis bänd mai lõpus Milanos.

Foto: Zumapress/Scanpix

Saks rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et kontserdile tulnud 60 000 vaataja ohjamine väljaspool lauluvälja väravaid tulnuks korraldada paremini, mõeldes eeskätt järjekorra loogikat. Varem järjekorda jõudnud inimesed pidid ootama tema hinnangul tarbetult kaua, sest teisest suunast tulnud inimesed trügisid vahele. Välismaal teistelgi suurkontsertidel käinud Saks tunnistas, et on näinud paremaid lahendusi, kus kogu publik saab kontserdialale sisuliselt viie minutiga.

Lisaks andis Saks soovituse Eesti publikule, kuidas kontserti rohkem nautida.

Laura Saksaga vestles Neeme Korv.

