Tagasi ST 04.06.25, 13:15 Balti juhtiv silmatervishoiu ettevõte OC VISION pakub võlakirju Silmatervishoiu ettevõte OC VISION, mis omab Baltimaade suurimat prille, kontaktläätsesid ja muid nägemistervishoiu tarvikuid müüvat kaupluste võrgustikku ning Eestiski tegutsevat e-poodi Dr. Lensor, käivitas avaliku võlakirjaemissiooni. 6% aastase intressimääraga võlakirjade emissiooniga kaasatakse vahendeid tervishoiuteenuste laiendatud kättesaadavuse, uuenduslike toodete ja regionaalse kasvu toetamiseks.

Läti Pangalt heakskiidu saanud prospekt viib Balti juhtiva nägemistervishoiugrupi OC VISION esmakordselt avalikule võlakirjaturule.

4. juunist kuni 17. juunini 2025 on Balti jae- ja kutselistel investoritel võimalik investeerida OC VISIONi võlakirjadesse, mille aastane intressimäär on 6% ja tähtaeg 4 aastat.

Minimaalne märkimissumma on 100 eurot, investoritele makstakse intressi kord kvartalis. Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Baltic First North turul. Emissioon on tagatud OC VISIONi ja selle tütarettevõtete varadega nii Lätis kui Leedus.

Raha kasutamine

Kolmes Balti riigis tegutsev OC VISION suunab kaasatud vahendid olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning tervishoiuteenuste laiendatud kättesaadavuse ja regionaalse kasvu toetamiseks. Kaasatud raha võimaldab moderniseerida olemasolevaid kauplusi ning arendada uusi spetsialiseeritud nägemise ja kuulmise uurimise kontseptsioone.

"Meie turu võimalused tulenevad nii meditsiinilistest vajadustest kui ka elustiilitrendidest, kuna tarbijad otsivad üha enam optilisi tooteid, mis ühendavad funktsionaalsuse moega. Digitaliseerimine, rahvastiku vananemine ja pikenev ekraaniaeg on globaalsed tegurid, mis jätkuvalt suurendavad nõudlust nägemiskorrektsiooniks," ütles OC VISIONi tegevjuht ja juhatuse liige Toms Dzenis.

OC VISIONi tegevjuht ja juhatuse liige Toms Dzenis.

Tulevikku suunatud investeering inimeste tervisesse

OC VISIONi võlakirjapakkumine jõuab investoriteni ajal, mil üle ilma pööratakse üha enam tähelepanu lühinägelikkuse (müoopia) leviku kasvule. Prognooside kohaselt on 2050. aastaks iga teine inimene maailmas lühinägelik. Probleem on eriti terav just laste seas, kelle seisund halveneb sellistel juhtudel kiiresti, kuid varajase diagnoosimise ja spetsiaalselt korrigeerivate läätsede kasutamisega on lühinägelikkuse progresseerumist võimalik kontrollida.

Silmapaistvad finantstulemused

Möödunud aastal kasvas OC VISIONI aastane müügitulu 10% võrra, jõudes 36 miljoni euroni. EBITDA tõusis 2,2 miljoni euroni, mis tähendas 14% kasvu võrreldes eelmise aastaga. 2025. aasta esimese kvartali tulemused näitavad, et OC VISION jätkab tugevat kasvutrendi — müük on suurenenud 16% ning EBITDA on tõusnud 88% võrreldes 2024. aasta sama kvartaliga (auditeerimata andmed).

"OC VISION on jätkuvalt pühendunud ühinemis- ja ülevõtmistehingutele regioonis, tugevdamaks oma positsiooni Leedus ja Eestis. Tänaseks oleme Baltimaades läbi viinud kuus ettevõtete või nende varade omandamist. Näiteks 2001. aastal omandatud Vision Expressi tütarettevõtted annavad nüüd umbes poole kontserni kogutulust," lisas OC VISIONi juhatuse liige Gatis Kokins.

OC VISIONi juhatuse liige Gatis Kokins.

Emissiooni korraldava Läti juhtiva investeerimispanga Signet Bank investeerimispanganduse juht Edmunds Antufjevs näeb, et OC VISION tegutseb stabiilses ja vastupidavas sektoris, kus nõudlus ajas kasvab: „Turu vastupidavus majanduslikele kõikumistele ja laiemad rahvatervise trendid teevad sellest paljulubava investeerimissegmendi. Meil on hea meel pakkuda investoritele võimalust olla osa turuliidri kasvuloost ja saada kasu portfelli mitmekesistamisest."

Emissiooni ajakava

Märkimisperioodi algus: 4. juunil 2025 kell 10.00

Märkimisperioodi lõpp: 17. juunil 2025 kell 14.30

Nasdaq investorite veebiseminar: 10. juunil 2025 kell 11.30 (inglise keeles)

Tulemuste väljakuulutamine: 18. juunil 2025

Arvelduspäev: 20. juunil 2025

Kuidas OC VISIONi võlakirju märkida?

Märkimiseks on vaja aktiivset väärtpaberikontot

Võlakirju saab märkida läbi kõigi Balti riikide investeerimisteenuseid pakkuvate pankade

Kuna pangad võivad lõpetada internetipangas märkimiskorralduste vastuvõtmise varasemal kellaajal, soovitatakse oma elektrooniline korraldus esitada hiljemalt 17. juuni lõunaks

Ühe võlakirja hind on 100 eurot, minimaalne märkimissumma on 100 eurot

Märkimise täpsem info on saadaval veebilehel: https://ocvision.eu/en/bonds/

Miks kaaluda OC VISIONi võlakirju? Atraktiivne tootlus 6% fikseeritud aastane intressimäär Kvartaalsed intressimaksed tagavad regulaarse sissetuleku Neljaastase tähtajaga võlakirjad pakuvad keskmise pikkusega investeerimisvõimalust Tugev turupositsioon Juhtiv optikaettevõte Baltimaades 24% turuosaga 77 kauplust Lätis ja Leedus strateegiliselt olulistes asukohtades Laienev e-kaubanduse tegevus Dr. Lensori kaubamärgi all Lojaalsusprogramm Investoritele, kes investeerivad üle 500 euro, pakutakse ligipääsu ettevõtte lojaalsusprogrammile Kolm taset: VISIONARY Bronze, VISIONARY Silver ja VISIONARY Gold Tasuta silmakontrollid, kuulmistestid ja mitmesugused optikatooted vastavalt investeeringu suurusele Täpsem info: https://ocvision.eu/en/bonds/ Tugev ja kasvav turg Silma- ja kuulmistervishoid on stabiilne ja kasvav tervishoiusektor Lühinägelikkuse leviku prognoos: 2050. aastaks 50% maailma elanikkonnast Balti turgudel tõuseb nägemiskorrektsiooniga inimeste osakaal 2029. aastaks 56%-ni elanikkonnast

Vaata OC VISIONi võlakirjapakkumise investorite veebiseminari 10. juunil kell 11.30 tutvustab OC VISION investoritele oma võlakirjapakkumist. Üritusel räägivad pakkumisest ja vastavad küsimustele: OC VISIONi tegevjuht ja juhatuse liige Toms Dzenis

OC VISIONi finatsjuht ja juhatuse liige Gatis Kokins . Üritus toimub inglise keeles. Veebiseminarile saab registreeruda siin

OC VISIONi kohta

OC VISION on Balti juhtiv optikaettevõte, mis tegutseb 77 kauplusega Lätis ja Leedus, pakkudes prillide, kontaktläätsede ja päikeseprillide müüki ning nägemis- ja kuulmistervise teenuseid. Kontserni kuulub mitu tuntud jaekaubanduse kaubamärki: Vision Express, OptiO, VIZIONETTE ja Lornete, samuti e-kaubandusplatvorm Dr. Lensor, mis tegutseb kogu Baltikumis ja laieneb nüüd Põhja-Euroopasse. Gruppi kuuluv OPPTICA on Baltimaades optiliste kaupade ja oftalmoloogiliste seadmete usaldusväärne hulgi- ja teeninduspartner, kes toetab silmahoolduse ja meditsiinispetsialiste kogu piirkonnas.

OC VISIONi ambitsiooniks on nägemis- ja kuulmistervishoiu valdkonna arengu juhtimine Baltikumis, tutvustades uusimaid tehnoloogilisi uuendusi ja luues võimalusi tippspetsialistidele. Tänaseks on ettevõte investeerinud üle 11 miljoni euro diagnostikaseadmetesse ja täiustatud tehnoloogiatesse, et toetada nägemis- ja kuulmistervist — ning jätkab pühendumist investeeringutele sellesse paljulubavasse valdkonda.

Käesolev on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses. Emitent on SIA OC VISION. Enne otsustamist tutvu kindlasti Läti Panga kinnitatud prospektiga. Teave ei ole nõuanne, pakkumine ega kutse väärtpaberite ostuks. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Võlakirju pakutakse üksnes Eestis, Lätis ja Leedus.