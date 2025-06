Tagasi 06.06.25, 06:00 Suur ülevaade: kuhu paigutada raha Põhja- ja Baltimaade pangandussektoris Kodubörsi kasvupotentsiaal või Põhjala hiiglaste kindlus? Eesti investor peab pangandussektoris valikuid tegema eelkõige kasvu ja dividendide vahel.

Investoritel on valida, kas uskuda kohalike pankade jätkuvasse kasvu või eelistada välismaiste pankade kopsakamaid dividende.

Foto: Liis Treimann

Pangad on viimastel aastatel nautinud kõrgete intressimäärade toel rekordilisi kasumeid, kuid finantsturgudel on puhumas uued tuuled. Euroopa Keskpanga intressilangetused on juba hakanud pankade kasumikasvu pidurdama ja seab investorid küsimuse ette: kust leida pangandusest parimat tootlust ajal, mil kasumimarginaalid on surve all? Kas jätkuvalt panustada kodumaiste pankade potentsiaalselt kiiremale kasvule või otsida kindlust ja stabiilsemat dividenditulu Põhjamaade turgudelt?

Äripäev võttis luubi alla regiooni kaheksa olulisema panga värskeimad finantsnäitajad ning uuris ekspertidelt, millised on nende soovitused praeguses turuolukorras.

Mida suhtarvud näitavad?