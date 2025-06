Tagasi 07.06.25, 07:00 Auto|Piloot. Volkswagen Tiguani ja Tayroni “pistikud” – üks kole praktiline jutt Mis auto ostab inimene, kes tahab pistikhübriid-linnamaasturit ega oota sellelt vähimatki isikupära või lustakust, isegi põlgab niisugust kenitlemist? Volkswageni loomulikult. Iseasi, et kumma.

Volkswagen Tayronit (all) nähakse enamasti pikema teljevahega Tiguanina (üleval). Tehnika neil muidugi kattubki, aga disain erineb. Tayron on tegelikult hoopis Volkswageni märgiga Škoda Kodiaq – neil kahel pole identne mitte üksnes teljevahe, vaid ka katusejoon.

Foto: Volkswagen/Karl-Eduard Salumäe

Eesti uue auto ostja tahab linnamaasturit ning alates tänavusest aastast, see tähendab pärast automaksu jõustumist, vaatab ta varasemast tõsisemalt pistikhübriidide poole. Volkswagen on aga pistikhübriidsete linnamaasturite segmendis maru kõva tegija, kuna pakub nüüd lausa kahte pika elektrilise sõiduulatuse ja ahvatleva hinnaga mudelit.

Aasta tagasi müügile tulnud kolmanda põlvkonna Volkswagen Tiguani pistikversioon sõidab puhtalt elektri jõul ametlikult kuni 120 km, ent selle hind-alates-number algab 3-ga. Kriitik võib siinkohal öelda, et napilt alla 40 000 euro (39 350) jääb ainult üks versioon ja sedagi üksnes helde sooduskampaania ajal. Teisalt jälle on märkimisväärsed soodushinnad kehtinud suurele osale Volkswageni mudelivalikust juba pikka aega ning ka edevaimas ehk R-Line varustuses Tiguani “pistiku” saab praegu vägagi konkurentsivõimelise 45 550 euro eest. Kusjuures registreerimistasu kuulub sinna sisse.

Hiljuti lisandus Tiguani kõrvale uus nimi – Tayron. Volkswagen Tayronit määratletakse automeedias enamasti pikema teljevahega Tiguanina. Eelmisest põlvkonnast pakutud Tiguan Allspace täpselt see oligi, aga Tayron on tegelikult hoopis Volkswageni märgiga Škoda Kodiaq – neil kahel pole identne mitte üksnes teljevahe, vaid ka katusejoon. Tehnikaosa kattub kõigil kolmel niikuinii, seevastu nina- ja sabaosa erineb ka Tayronil ja Tiguanil.

Hindadega on Tayroni puhul sootuks selline lugu, et 41 400eurose alghinnaga (samuti koos registreerimistasuga) pistikhübriid on kõigest paarsada eurot kallim kui sama 1,5liitrise bensiinimootoriga poolhübriid! Põhjust tasub otsida autotootjatele ette kirjutatud karmidest heitmenormidest ja trahvidest. Täpselt nagu Tiguani ja Kodiaqi, saab Tayronit lisaks veel nii 2-liitrise bensiinimootori kui ka samasuure diislitoitel jõuallikaga.

Üks konks

Olles sõitnud kõigepealt pistik-Tiguani ning seejärel pistik-Tayroniga, võin kinnitada, et mõlemad on ju täitsa kobedad autod. Kindlasti mitte veatud, küll aga kenasti tehtud, ruumikad (eriti Tayron) ja vaiksed (eriti Tayron).