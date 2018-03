Investorid saavad sadu miljardeid dividende

Maailma investorid saavad kevadel mitmesaja miljardi ulatuses dividende, mis võiks aktsiaturgudele anda uue hingamise, usuvad Morgan Stanley analüütikud.

„See ei ole kokkusattumus, et kevad on hooajaliselt aktsiaturgudele hea periood,“ kirjutasid Morgan Stanley analüütikud eesotsas Andrew Sheetsiga kolmapäeval klientidele. Nad on arvutanud, et globaalselt makstakse investoritele märtsist kuni maini 400 miljardit dollarit dividende. „Aprill on globaalsete aktsiaturgude jaoks olnud hea kuu.“

Nende analüüsist selgub, et eriti hästi peaks minema Hongkongi ja arenevate turgude aktsiatel. Võlakirjade puhul tasub silm peal hoida samuti arenevate turgudel ja niinimetatud rämpsvõlakirjadel. Samas peaks analüütikute hinnangul võlakirjad ikkagi aktsiatele aprillis alla jääma.

Nad ütlesid, et USA võlakirjade puhul on aprill olnud hooajaliselt seevastu nõrk periood. USA valitsuse võlakirjade tootlus on aprillist maini olnud keskmisest madalam. Kolmandas kvartalis läheb neil tavaliselt paremini, selgub uuringust.

Investoritele tuleb see osalt kui sõõm värsket õhku, sest veebruar ja märts on aktsiaturgudel olnud heitlikud. Viimastel päevadel on kehvemini läinud tehnoloogiasektoril.

„Dividendimaksed võivad pakkuda leevendust,“ teatas Morgan Stanley meeskond.