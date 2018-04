"Skandinaavias oleks OEG müügipraktika mõeldamatu"

Ainult tellijale

Rootsi investeerimisfirma East Capitali teatel on OEG börsilt lahkumine kaugel parimatest praktikatest ega saaks sellisel kujul Skandinaavias eales juhtuda, vahendas Leedu ajaleht Verslo Žinios.

1,3 protsenti OEG aktsiatest kontrolliv East Capital, pole rahul ka tehinguhinnaga.

"Praegune müügihind ei ole piisav. See hind ning praktika, kuidas ettevõte börsilt lahkub, ei ole üldse aktsepteeritav. Skandinaavias ei juhtuks kunagi nii," ütles East Capitali nõustaja Egle Fredriksson.

Fredrikssoni sõnul läheks taolise otsuse vastuvõtmiseks vaja vähemalt 90 protsendi aktsionäride heakskiitu.

Leedukad on pettunud

Sama meelt on ka Leedu väikeaktsionäride esindajad. Sealse Investorite Liidu juhatuse esimees Vytautas Plunksnis ütles, et ettevõtte ostuhind on liiga madal. Väikeinvestorid on pahased, et OEG müügihind oli vahetult enne müügiotsuse tegemist turuhinnast vaid 3 sendi võrra kõrgem.

"Praeguse ostuhinna juures on OEG väärtus 288,4 miljonit eurot. Kui ettevõtte raha sellest maha arvestada, jääb alles 230 miljonit eurot. OEG puhaskasum oli 2017. aastal aga 30 miljonit eurot, mis tähendab, et firma eest makstakse 7,7 aasta kasum," rääkis Plunksnis. "Eesti aktsiaturu ettevõtete keskmine hinna ja kasumi suhe on aga 15."

Ta lisas, et tehing on tema hinnangul struktureeritud nõnda, et väikeinvestoritel on oma aktsiaid keeruline müüa. See tõstatab ka küsimuse, kas OEG tegi midagi ka väikeinvestorite kaitseks. Leedu Investorite Liit kutsus üles Eesti Finantsinspektsiooni asja uurima.

Sund odavalt müüa

"Eesti seaduste kohaselt on nii, et kui pärast vabatahtlikku aktsiate ülevõtmispakkumist enamusosalust kontrolliv aktsionär muutub, pole uuel omanikul ühtki kohustust teha kohustuslik ülevõtmispakkumine," nentis Plunksnis. "Nagu te teate, siis Armin Karu ja Jaan Korpusov on juba 64 protsendi aktsiate müügiotsuse teinud, seega valitud tehingu struktuur sunnib väikeaktsionäre oma aktsiaid odavalt müüma."

Novalpina Capital, mis OEG ära ostab, plaanib ettevõtte ka Tallinna börsilt ära viia. Lisaks sellele tahetakse ära müüa head kasumit teeniv Olympic Casino Läti üksus. Plunksnis ütles, et OEG aktsionäridele jäävad aktsiad, mille pealt ei saa tõenäoliselt dividende ning kõige väärtuslikum äri kaotatakse.

Tema sõnul on turul ka kõlakad, et enamusaktsionärid liituvad ostjate konsortsiumiga. See rikuks kindlasti aga väikeaktsionäride õiguseid.

OEG aktsiad vahetavad omanikku ajaperioodil 4. aprill kuni 2. mai. Praegu makstakse iga aktsia kohta 1,9 eurot, ütlevad maaklerid.

Suuraktsionärid: hind on õiglane

OEG esindajad ütlesid Leedu ajalehele, et Olympic pole väikeaktsionäride aktsiate müümisel ei ostjate ega müüjate poolel, seega ei taheta teemat kommenteerida.

Novalpina Capitali esindajad aga ütlesid, et müügihinnani jõuti väga tuliste läbirääkimiste käigus suuremate aktsionäridega. Novalpina ja OEG suuraktsionärid usuvad, et müügihind peegeldab OEG tegelikku väärtust.

"Müügihind on viimase 12 kuu kaalutud keskmisest hinnast 5,5 protsenti kõrgem. Samuti on see viimase 52 nädala kõrgeim tase," ütlesid nad.

Olympic teatas ülemöödunud esmaspäeval börsile, et suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov müüvad enda 64% suuruse osaluse kasiinofirmas maha. Ostja tahab Olympicu börsilt ära viia ning välja osta ka teised aktsionärid.