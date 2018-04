Trumpi säuts kukutas rubla ja aktsiaturge

Nimelt kaalub Trumpi administratsioon raketirünnakutd Süüria valitsusvägede vastu, sest viimased olevat sealsete tsiviilelanike vastu gaasirelva kasutanud.

Venemaa lubas kõik Süüriasse tulevad USA raketid aga alla lasta. Trump vastas seepeale, et raketid tulevad ning „omaenda inimesi tapva loomaga“ ei peaks Venemaa partner olema.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Rubla reageeris 2,5 protsendi suuruse langusega ning ühe dollari eest tuleb välja käia ligi 64,6 rubla.

Umbes tund aega hiljem püüdis Trump veidi olukorda siluda. Ta ütles Twitteris, et USA ja Venemaa vahelised suhted on ajaloo halvimad, aga olukorda on võimalik muuta. „Venemaa vajab meid, et me nende majandust aitaksime. Seda oleks väga lihtne teha, kui me kõik koostööd teeme. Lõpetaks ehk võidurelvastumise ära?“

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?